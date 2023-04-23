中斷5年 航空展再現河濱縣

當地居民拍攝到的航空展排練畫面。（受訪者提供）

位於南加州 河濱縣的馬區空軍預備基地(March Air Reserve Base)，22日迎來為期兩天的美國空軍航空展，不僅展示了各種型號的飛機，更有精彩的飛行表演，帶給觀眾們視覺盛宴，免費對公眾開放。

影音：記者趙健/攝影

由美國空軍預備役部隊主辦的此次航空展，不僅是中斷五年後的首次回歸，同時也慶祝其成立75周年。此次表演以軍用和民用飛機的演示和展示為主，包括美國空軍雷鳥（Thunderbirds）、愛國者噴氣機隊（Patriot Jet Team）、F-18 超級大黃蜂（Super Hornet）等，整個活動將以國歌儀式和跳傘活動拉開序幕，為期兩天。

演出上午10時開始，持續到下午5時結束，觀眾可以在上午8時30分開始入場。主辦方建議沒有預留座位的觀眾自備毯子或草坪椅，在露天區域舒適地欣賞演出。由於飛行表演噪音較大，主辦方建議敏感人士佩戴耳塞或耳罩以保護聽力。此外，觀眾還可選擇購買VIP體驗，享受預留座位和餐飲服務。據官方預計，周末期間參與活動的觀眾將達到約25萬人，因此周邊交通將非常繁忙。

其實，在航空展開幕的前一天，馬區空軍預備基地附近的居民就已經有機會搶先觀看了表演。儘管只是排練，軍用飛機已經在空中呈現了一場非常精彩的表演，甚至還有兩架飛機在天空中劃出了美麗的愛心形狀，十分壯觀。