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偷竊汽車觸媒器 嫌犯遭車主刺死

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
洛杉磯縣一名觸媒轉化器竊賊遭刺殺。（KTLA）
洛杉磯縣一名觸媒轉化器竊賊遭刺殺。（KTLA）

洛杉磯縣南艾爾蒙地市（South El Monte）21日凌晨，一名企圖偷竊車輛觸媒轉換器嫌犯遭車主刺殺身亡。

據警方表示，遭刺殺男子年齡在45歲至50歲之間，胸部遭利器刺傷不治，案發於21日凌晨2時30分許，地點在南艾爾蒙地市瑟納斯街11200號街區（11200 block of Thienes Ave.）。調查人員確信，尚未確認死者身分與兩名同夥。案發時他正試圖偷取停在民宅車道上的汽車觸媒轉換器，當屋內車主聽到異響後跑出來，雙方發生了衝突。

涉事居民告訴警方，他被外面的異常響動驚醒，看到一名男子正試圖對自家車輛觸媒轉換器下手，於是奔出門制止，並將一名竊賊刺傷身亡。目前涉事者已被警方控制，等待進一步調查，但並未拘捕。

警方也表示，另外兩名嫌犯逃離現場向瑟納街東面跑去，倉惶中將偷竊工具留在現場。警方呼籲知情者提供進一步案件線索，可致電LASD Homicide Bureau電話323-890-5500，也可以匿名提供線索，致電800-222-TIPS（8477 ）到Crime Stoppers，或上網lacrimestoppers.org

據USA Today 在2023年2月的一篇報導，近年來全美車輛觸媒轉化器偷竊案件持續上升。統計表明，2022年全國發生類似案件數量比2020年高出540%。在過去三年間，觸媒轉換器偷竊案件數飆升2200%。

艾爾蒙地 汽車 洛杉磯

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