許氏參業創始人許聖美：我不是模範母親 但孩子是模範孩子

許忠政、許聖美夫婦和三個兒子合影。（受訪者提供）

5月母親節 將至，人們在這個節日表達對母親的感謝。許氏參業集團創始人之一許聖美（Sharon），為擁有三個兒子的母親，她在受訪時指出，「我或許並不是一個模範母親，但我的孩子肯定是模範孩子。」

經營40多年的許氏參業集團，聞名中外，擁有全美最大的花旗參農場，當年由許聖美與丈夫許忠政共同創辦。如何兼顧母親的角色和為之奮鬥的事業，許聖美表示，她對兒子心有愧疚，因為工作太忙，很多時候無暇照顧孩子，但三個兒子都是她的驕傲，從小體諒父母、嚴格自律，如今各自事業有成。

許聖美與丈夫許忠政共同創辦許氏參業集團。（受訪者提供）

1944年出生在台灣新營鎮的許聖美，畢業於台大農業推廣系，上世紀七十年代來到美國，熱愛護理專業的她擁有註冊護士（RN）執照，同時與先生共同經營許氏參業集團。回憶創業之初，許聖美說那是最艱難的時光，因為正值孩子成長期。她白天在家一邊帶孩子，一邊處理許氏人參的業務，晚上去醫院上晚班，每天先生回家後，下午5時至晚上10時，她才可以睡個完整覺。許聖美感慨那段忙碌的時光，一接到顧客電話，她就把年幼的孩子放到隔壁房間，因為不想讓顧客聽到孩子的哭鬧聲。

雖然工作忙，但夫妻倆十分注重三個兒子的幼年教育 。許聖美認為，一定要從小樹立孩子的是非觀念，獎懲分明，不能溺愛，同時尊重孩子的選擇，多給他們鼓勵。她表示，做母親，愛和教育需同時進行，做孩子的朋友，經常分享交流，了解他們的想法，而不是強行要求孩子做什麼。此外，父母要成為孩子的模範，孩子會從父母身上學到很多。

許聖美表示，自己的孩子是模範孩子。（受訪者提供）

從小接受蒙特梭利教育（Montessori Education）的三個兒子非常自律，許聖美說自己不是一個模範母親，但孩子真的是模範孩子，「他們知道父母工作辛苦，小時候經常幫我們在公司農場撿石頭，和我們一起工作，而且很多時候，他們都是自己處理自己的事情。」

因為忙於事業，許聖美經常覺得愧對孩子。她記得兒子參加學校足球隊時，有一次比賽非常重要，如果贏了就可以參加州比賽，但孩子並沒有告訴她。許聖美從別人那裡得知賽事，她問兒子，為什麼不讓父母觀看助陣，兒子回答說，因為知道爸媽太忙，會增加壓力，索性就不讓他們知道。

許聖美兒孫滿堂，大家庭合影。（受訪者提供）

「我的孩子很體諒父母。」許聖美感慨萬千，大兒子從小就幫助母親貼郵票、寄快遞，很有責任心，三個兒子的生活自理能力很強，也做得一手好菜。有一年的母親節，許聖美每每回憶當時的場景，都十分感動，她說那一年大兒子13歲，小兒子不到10歲，三個孩子忙了一下午，做了一頓特別的晚餐慶祝母親節。 「那天孩子們給了我很大的驚喜，他們做的菜非常豐富，味道也好吃，我當時眼淚都快流下來了。」

三個兒子如今事業有成、家庭美滿，大兒子接管許氏參業集團，二兒子幫忙經營，小兒子是醫生，許聖美兒孫滿堂，表示自己已進入半退休 生活。她表示，雖然每個母親節，孩子們不一定陪伴左右，但都會寄禮物、發送祝福，向母親表達心意。退休後的許聖美生活依然忙碌，積極參加台美人組織的各種活動。