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洛西區中文學校台灣華文中心 徐佳青揭牌

記者王若然／洛杉磯報導
南加州洛杉磯西區中文學校（Westside Chinese School）台灣華語文學習中心揭幕儀式。（記者王若然／攝影）
南加州洛杉磯西區中文學校（Westside Chinese School）台灣華語文學習中心揭幕儀式。（記者王若然／攝影）

加州洛杉磯西區中文學校（Westside Chinese School）台灣華語文學習中心22日上午進行了揭牌儀式，中華民國僑務委員會委員長徐佳青遠從台灣趕來祝賀，並鼓勵學生學習和宏揚中華傳統文化。

影音:記者王若然/拍攝

徐佳青委員長於21日至24日期間訪問洛杉磯期間，為當地新設置的幾個台灣華語文學習中心舉辦揭牌儀式，西區中文學校就是其中一所。她說，台灣華語文學習中心希望通過這些中文學校，更好地傳遞中華文化。中心將為這些合作的中文學校提供很多幫助，包括贈送書本、提供部分資金幫助學校辦文化活動等。她還特別提到學習繁體字有很多好處，包括能更好地了解中華傳統文化等。

最近幾年，台灣華語文學習中心掛牌的中文學校逐漸增多，目前全美共有54所，歐洲有12所，南加州有8所。僑委會希望通過在美國主流社會已經發展到一定規模的中文學校，能夠為各族裔的學生提供學習華語的機會。

洛杉磯西區中文學校校長蕭夙真介紹，該校始於1967年，至今已有56年歷史。剛開始由六個家庭自發在車庫舉辦起來的。此後十年間學生越來越多，並正式註冊成為非營利組織。1983年開始，洛杉磯聯合學區為西區中文學校提供場地和校車。如今學校所在的是Grand View 街小學，很感謝校長Ryann Fletcher對學校的支持。學校與家長關係密切，有三分之一的老師均來自學生家長。

徐佳青委員長與校長蕭夙真交換了禮物，並深入交流了中文學校的建設和發展。

中文學校副校長、台灣華語文中心學習中心主任王靜宜（Ching Yi Wang）說，學校目前有約200學生，疫情兩三年間，因實體課改成網課，流失了不少學生。不過今年實體課回歸後，增長了近一倍的學生。學校目前有22名教師，21個班級。因特殊的地理位置，三分之一學生都是非華裔。

徐佳青委員長(中)參觀了正在上課的西區中文學校中文班，並與學員們合影。（記者王若...
徐佳青委員長(中)參觀了正在上課的西區中文學校中文班，並與學員們合影。（記者王若然／攝影）

西區中文學校歷史悠久口碑好，吸引了很多小孩來上課，尤其獨創的親子班，一節課40多分鐘，邀請家長和小孩一起上課，通過親子互動學習中文，效果非常好。

當天出席揭幕儀式的還有洛杉磯文教中心主任陳敏永，副主任鄭心茹，Grand View街小學校長Ryann Fletcher，聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）辦公室代表、台灣會館秘書長吳兆峯等。

揭牌儀式之後，徐佳青委員長參觀了正在上課的西區中文學校中文班，在那裡她鼓勵學生們學習中文，讚揚了他們學習中華文化的熱情。

洛杉磯 加州 南加

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