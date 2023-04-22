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王海波京劇聞名 善盡孝道全心侍母

記者張庭瑜/洛杉磯報導
王海波（前二）母女及媽媽的祖孫四人合影，顯示出她們之間的親密關係和融洽。（王海波提供）
王海波（前二）母女及媽媽的祖孫四人合影，顯示出她們之間的親密關係和融洽。（王海波提供）

曾在中國和台灣京劇界紅極一時的女花臉演員王海波，如今不僅是好母親，更是好女兒。她除了在台灣和美國之間奔波，照顧高齡的母親，也很享受親子之間每一刻的時光。平日在社交媒體上，更是毫不吝惜的分享每個幸福的時刻，讓親朋好友都很羨慕。

王海波因「淨」（花臉）的角色成名，曾演出包公、曹操、項羽、張飛等角色，每次演出，她展現的宏偉氣勢和唱腔都讓京劇迷讚賞。多年前她因為女兒在美讀書赴美定居，現在與兩位女兒同住，兩位女兒目前都從事電腦相關行業。最難得的是母女三人關係親密，就像姐妹一樣。在日常生活中，她們經常開心地合照搞怪，顯示出母女之間的融洽。

王海波表示她很幸運，不必擔心女兒的工作，女兒們也很樂意幫忙家務，還幫忙重新裝修房子，讓她能有更舒適的居住空間。她笑說，曾聽過許多人說，最輕鬆的時刻是當孩子們不再伸手要錢時，那時才算真正的退休。而現在的她就過得十分愉快。

不過最近她頻繁往返台灣和美國之間，原因是她的母親在疫情後曾摔倒且症狀惡化，但她仍然能夠認得孩子們。她坦承一開始以為母親已經無法自理，但隨著孩子們的陪伴，母親逐漸好轉，現在又生龍活虎。但考慮到母親高齡，不適合長途奔波，王海波於是盡可能在台灣陪伴母親，去年更是在台灣度過了11個月，只為了好好珍惜親子時光。

王海波認為讓孩子陪伴在母親身邊非常重要，她和其他五個兄弟姐妹就輪流回台探望母親。她還購買了卡拉OK機，陪伴母親唱歌，讓她更開心。對王海波來說，看到母親開心也是非常幸福的事。她強調這是作為好女兒應該做的事情。現在，她還會經常在臉書上分享她與母親相處的美好時光，讓身邊的朋友感到非常溫馨和羨慕，希望她能多多分享。

王海波強調，因為身邊有許多同齡人的媽媽已經過世，因此她更珍惜與母親相處的機會，希望能盡自己的努力去照顧好媽媽，她笑說：「與其做個好媽媽，不如做個好女兒」。

王海波和她的母親在照片中緊握著手，顯示母女之間的感情至深。（王海波提供）
王海波和她的母親在照片中緊握著手，顯示母女之間的感情至深。（王海波提供）
王海波（右）與兩個女兒合影，她們故意擺出搞怪姿勢，彼此間的感情如同姐妹般親密。（...
王海波（右）與兩個女兒合影，她們故意擺出搞怪姿勢，彼此間的感情如同姐妹般親密。（王海波提供）

親子 京劇 疫情

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