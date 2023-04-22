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亞市人行道 議員督促獲改善

記者張宏╱洛杉磯報導
亞市市府採納民眾意見，在該地區加畫八條行人斑馬線，還加畫地上自行車騎行注意符號。（王愛琳提供）
亞市市府採納民眾意見，在該地區加畫八條行人斑馬線，還加畫地上自行車騎行注意符號。（王愛琳提供）

城市交通安全靠大家，居民發現道路安全問題，積極和市府反應有成效。亞凱迪亞市（Arcadia）第三選區居民日前致信給代表該區的市議員王愛琳，抱怨該區一些道路交界處有許多汽車不停和不踩剎車慢下來，讓很多過路行人擔心安全問題。王愛琳當即和市府討論，最終在該地區加畫八條行人斑馬線，還加畫自行車騎行該注意的地上符號。

王愛琳表示，今年1月27日是星期六，當時她就任市議員不久，收到一份城市居民Katie的電郵。電郵中抱怨城市位於Golden West道和 Arcadia道的人行道，及Fairview道的路口有很多車輛不停，或只是踩一下剎車，讓當地行人和騎單車的民眾沒有安全保障。尤其是民眾很害怕晚上6、7點出去，遛狗的行人也很害怕被車撞到。她的競選口號就是公共安全，所以她當天就將信件轉給市政經理，第二周市府開始討論改善事宜，最終在該地區兩條街的四個交叉口四個不同方向加畫八條行人斑馬線，還加畫地上自行車騎行注意符號，讓駕車者注意慢行和讓道。

她說，4月10日這個居民又發來電郵，感謝她做了這些改變。她也很高興就職以來做成第一件為公共服務的事情，她鼓勵更多第三選區市民有問題都可聯繫她，她願意為大家做事。她的電郵是[email protected]

王愛琳不僅關心城市交通安全，也很關心城市治安。她說， 3月下旬她和市政經理及警局局長見面討論改善城市治安，警局表示會積極應對，在盜竊多發區Longden街區域定點定時巡邏，還有在Live Oak街也加強警力。5月她計劃舉辦更大規模的警民見面會，安全是與每個人相關的事情，不僅增進警民交流，還要切實改善城市治安。

同時她希望在亞市成立健康委員會，把醫療健康信息第一時間提供給市民，配合美以美醫院強大的義工醫療團隊。這個委員會能及時為大家服務，也會在社區找到專業人士，這個議題目前還在市議會討論。

亞市市府採納民眾意見，在該地區加畫八條行人斑馬線，還加畫地上自行車騎行注意符號。...
亞市市府採納民眾意見，在該地區加畫八條行人斑馬線，還加畫地上自行車騎行注意符號。（王愛琳提供）
亞凱迪亞（Arcadia）第三選區居民，日前致信給第三選區市議員王愛琳，抱怨該區...
亞凱迪亞（Arcadia）第三選區居民，日前致信給第三選區市議員王愛琳，抱怨該區一些道路交界處有許多汽車不停和不踩剎車慢下來，讓很多過路行人擔心安全問題。（王愛琳提供）

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