亞裔醫師涉詐1.5億 面臨最高50年監禁

63歲的越南裔醫生丁豪涉嫌詐欺聯邦政府為沒有保險的病患設立的計畫，恐面臨50年的聯邦監禁。（醫生示意圖，圖片來源: Pexel）

橙縣（Orange County）一名越裔內科醫生20日遭到聯邦政府起訴，被控在新冠疫情期間詐騙醫療保險 ，涉嫌製造虛假帳單騙取聯邦資助，將於5月22日在聖塔安那（Santa Ana）聯邦法院受審，若罪名成立將面臨最高50年的聯邦監禁。

今年63歲的越南裔醫生丁豪（音譯，Anthony Hao Dinh），來自橙縣新港灘（Newport Beach）。據美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）稱，丁醫師在幫已投保的病患治療後，涉嫌詐欺 性的向病患收費，還向未提供的服務索取費用，甚至還向病患索求並非醫療必須的服務費。

對於此事件，檢察官斯特拉達（Martin Estrada）在一份聲明表中表示，丁醫生的行為就是偷竊從美國納稅人得來的資金，該資金是設計為沒有醫保的患者提供與新冠肺炎治療的相關醫療保健。檢察署不會容忍任何人向美國人民偷竊，並將持續努力阻止各種詐騙行為。

除了涉嫌詐騙醫療保險外，檢察官表示丁醫師和另外兩人被指控涉嫌詐騙貸款計畫，遞交超過70份文件，獲得超過300萬美元的貸款資金。參與該計畫的人是丁醫師的妹妹丁鄭姮，她是森林湖（Lake Forest）地區的居民，目前被列為通緝犯，以及65歲的Matthew Hoang Ho。

丁鄭姮和黃湖兩人各被指控一項電子匯款詐欺罪，而丁醫師則遭到醫療保險詐欺罪和兩項電子匯款詐欺罪的指控。

美國檢察官辦公室表示，丁醫師是在新冠肺炎大流行期間為沒有保險的病患提供治療，向聯邦政府索求費用第二高的人。法庭文件顯示，透過詐騙無保險計畫，丁醫師的公司共獲得超過1.53億元的報酬，他在2020年11月到2022年2月之間，試圖用詐欺得來的錢進行高風險交易，導致損失超過1億元。