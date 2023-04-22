家犬一路跟出公寓 送餐員遭控偷竊

送餐員將這只鬥牛犬帶進電梯。（監控視頻截圖）

洛杉磯 市中心的公寓樓，日前發生一起令人不安的盜竊案件，一名據稱是 Uber Eats 的外賣送餐員，偷走主人心愛的法國鬥牛犬（French Bulldog），現場監控攝像頭拍下嫌疑人盜狗的全過程。

（影音來源：公寓大樓／記者邵敏後製）

偷狗事件發生在4月19日（周三），案發地址位於洛市 Park Tower 公寓的第20層樓。主人Anna Gibson和男友 Calibre Cleveland 表示，這只名叫 Chunky Monkey 的愛犬6個月大，喜歡和大樓裡的人打招呼。Gibson 描述案發經過，當時她正和愛犬一起走到大廳，Chunky 喜歡跟著主人把垃圾送到垃圾室。就在這時，一名 Uber Eats 送外賣的男子把食物送到公寓樓的另一個單元。

根據監控視頻顯示的畫面，Cleveland 指出，狗看到送餐員在等電梯，就跑上去迎接他，送外賣的男子最初似乎不理會，但隨後男子就將鬥牛犬帶進電梯和拉出大樓，期間與公寓樓很多居民擦肩而過。

送餐員強行把狗帶出大樓，期間與公寓樓居民擦肩而過。（監控視頻截圖）

發生這樣的事情，Cleveland覺得很難過，他說，狗是主人的伴侶，但陌生人毫無意義地帶走它，這對他們的生活影響很大。 Gibson在談到心愛的寵物時非常難受，「它是我的甜心。」主人願意為尋找愛犬提供獎勵。目前他們已向警方報案，公寓樓管理人員表示，將盡一切可能合作尋找失竊的狗。

送餐公司Uber Eats網站稱所有送餐員都經過背景調查，但失去愛犬的主人表示，監控視頻顯示的送餐員，與註冊資料中的女性送餐員並不符合，註冊名字是 Endelia。對此，一名不願透露姓名的Uber Eats送餐華人 指出，據他所知，註冊名字和真正送餐的人不是同一人，這樣的情況很常見，有時候妻子註冊成為送餐員，但丈夫前往送餐，公司核查並不嚴格。