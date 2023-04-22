譴責中國軍演 紀欽耀投書媒體

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長。(經文處官網)

針對中國以蔡總統圓滿成功完成「民主夥伴共榮之旅」為藉口，在台灣周邊進行軍演，嚴重威脅台灣安全、升高區域緊張情勢，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長投書美國南加 州「燈塔媒體新聞」(Beacon Media News)集團旗下West Covina Press等21家城市週報，於4月20日至26日之意見版同步刊登，譴責中國軍演破壞台海及印太和平穩定。

紀欽耀在投書中指出，針對中國近期在台灣周遭舉行的軍事演習，中華民國 （台灣）外交部強烈譴責中國上述片面行動違反了《聯合國憲章》。台灣的聲明是為了回應中國對蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」訪問台灣的邦交國及過境美國的過度反應。

紀欽耀表示，台灣從來不是中華人 民共和國的一部分，中華民國（台灣）和中華人民共和國互不隸屬。因此，台灣民選官員訪問其他國家無須事先徵得中國的許可。中方藉由軍演激化中國人民對台灣的反感，破壞印太地區的和平穩定，這是令人無法接受的。台灣不會升高衝突，將持續以一貫堅定的態度沉著以對，並與美國和其他國家密切合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太地區。

紀處長於文末呼籲國際社會面對中國日益強硬的態度和軍事侵略挺身而出，確保區域的和平與和諧，共同努力阻止威權主義的擴張和侵略。

該篇投書專文同時於該集團旗下West Covina Press, Glendale Independent, El Monte Examiner, Arcadia Weekly, Azusa Beacon, Duarte Dispatch, Monrovia Weekly, San Gabriel Sun, Riverside Independent, Pasadena Independent, Monterey Park Press, Baldwin Park Press, San Bernardino Press, Belmont Beacon, Corona News Press, Ontario News Press, Burbank Independent, Anaheim Press, Alhambra Press, Temple City Tribune, Rosemead Reader共21家報紙刊載，凸顯美國南加地方媒體對台海及印太和平穩定的重視。