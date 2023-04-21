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王君儀帶100元來美 隻身創業有成

記者啟鉻／洛杉磯報導
王君儀祖孫三代將參加世界日報母親節感恩餐會。（記者啟鉻／攝影）
王君儀祖孫三代將參加世界日報母親節感恩餐會。（記者啟鉻／攝影）

在世界日報母親節感恩餐會嘉賓中，王君儀全家祖孫三代人將共襄盛舉。母親王君儀說，是兒子聽到這個消息後，首先報了名。她說，上世紀80年代初，她僅帶著一百美元從台灣到美國打拚，創立鳳凰旅遊公司，成為業界佼佼者。作為在美國事業成功的華人母親，不忘華人傳統文化。每逢春節，兩個兒子都會按照華人傳統禮儀拜年，她視兒媳如同女兒一樣。

王君儀祖籍安徽，上世紀80年代初隻身自台灣來美國打拚。當時她是一位單親媽媽，兩個兒子還留在台灣，由姥姥照料。她說，身上只有100美元，而在蒙市與人分租，月租金就是300元，她不得不趕緊找工作賺錢。在台灣時，她受聘在遠東航空公司從事機票和貨運業務，加上聰明智慧儀態大方，很快受聘服務於洛杉磯一家從事機票銷售業務的公司。

她說，那時候月薪千元左右，房租及餐費就用去很大一部分。為了拚生機，更為了與兩個孩子在美國團聚，她考取地產經紀、保險經紀資格，而且在考郵局工作時成績非常優秀，但因故放棄。

她說，自1982年至1986年，她拚命工作，每天工作12個小時，睡眠只有四至五小時。餓了就經常一天只吃一條吐司麵包，有時甚至在一個破舊沙發上過夜，生活中也有過絕望。值得慶幸的是，她遇到生命中的貴人，幫助她開辦旅遊公司「鳳凰旅遊公司」。在上世紀80年代初期，華人開辦旅遊公司為數不多，競爭者很少。她堅持專業、品質、服務第一的宗旨，生意愈來愈紅火，短短一個月就賺到來美國的「第一桶金」。四年後，她與兩個兒子，以及孩子們的姥姥在美國團聚。

如今王君儀的兩個兒子都已經成家生子，也在各自工作崗位上表現優秀。她說，兒子們很孝順，除了平時團聚外，每年春節，兒子們按照華人傳統禮儀給她拜年，還會給她紅包。她與兩位兒媳相處的也很好，她說對待兒媳如同女兒一樣。

王君儀認為，無論華人在海外多少年，多少代，華人傳統文化不能丟，華人傳統孝道不能拋棄，華人傳統文化博大精深。她說，母親百歲過世，生前也總是教導她這樣做，母愛是最偉大的！

華人 母親節 租金

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