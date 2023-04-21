洛杉磯市前市長雷登92歲逝世 當年靠1招逆轉勝過華裔參選者
前洛杉磯市長雷登(Richard Riordan)19日晚間逝世，享耆壽92歲。他在1993至2001年期間擔任兩屆洛杉磯市長，從一位政治素人當選為全國第二大都市市長，開創了商界富豪參政成功先例；尤其是他的首位競選對手胡紹基(Michael Woo)是華裔，因此，洛杉磯華人社區對雷登印象深刻。
洛杉磯現任市長貝絲(Karen Bass)發表聲明哀悼，她指出，「雷登市長熱愛洛杉磯，全身心投入改善洛杉磯市。雷登市長的遺產包括洛市標誌性的中央圖書館，他保存並重建了這座圖書館，如今以他的名字命名。
雷登市長頗具傳奇色彩，他出生於紐約，參加過韓戰，退役後在密西根大學取得法律學位。1956年他來到洛杉磯一家律師事務所做事，月薪350美元。1975年他與人合辨私人律師樓，專長公司法和企業證券。1980年代他又投資飛速發展的矽谷科技區，取得很大成功，成為著名的高科技投資人。
雷登向以「政治圈外人」自居，但在從政前十年中，他投下200萬美元的政治獻金，捐贈給加州政壇上的許多要人和團體。政治圈外，雷登熱衷於慈善事業，資助了不少社區教育、社會福利和醫療救濟單位，包括給洛市300多家學校的電腦中心提供鉅款添購設備，在文化教育衛生界廣結善緣。
1993年4月到6月，洛杉磯第39屆市長初選，華裔市議員胡紹基在初選時從24名候選人中脫穎而出，以得票率24.1 %名列第二，寫下了美國華人參政史上嶄新的一頁，雷登更以32%的得票率名列榜首，兩人晉級決選，受到全美政治圈矚目。
雷登本來在普通市民中並無多少知名度，最初支持率只有5%。可是當他自掏腰包300萬元，把大量裝潢精美的宣傳冊寄送到每一戶選民家中，另外又以每30秒鐘5萬元的電視廣告推出系列文宣後，他的支持率很快的從5% 躍升到16%，到4月中旬已達23%，開票後更以33%的支持率，超出本來領先群雄的胡紹基九個百分點。
決選開始後， 雷登對外籌款120萬，又自掏腰包300萬，在6月8日投票前一周內，他就花掉了158萬元的電視廣告費和53萬元文宣費，把他的政治理念、改革方略傳遍千家萬戶，使洛杉磯的老少婦孺皆知他是一個成功商人、資深律師和造福人群的慈善家。同時他還拒絕接受市府提供的幾十萬元競選補助費，並且十分響亮地說﹕「我若當選洛杉磯市長，每年只領取一美元薪水。」
雷登從作為政治素人首次競選公職，便一舉成功當選洛杉磯市長，開創了美國富豪參政先例。此後，好萊塢電影明星、億萬富豪史瓦辛格(Arno Schwarzenegger)也於2003年和2006年兩度成功當選加州州長。2022年11月洛杉磯市長改選，又一位億萬富豪卡魯索(Rick Caruso)得到雷登背書競選市長，並且成功進入決選，最後僅以微小差距失利。
上一則
暢小平婚介活動 先報名半價優惠
下一則
FB留言