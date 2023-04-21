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海外十大傑青 洛杉磯何恭睿、林彥誌、廖敏伶3人獲獎

記者丁曙／洛杉磯報導
僑聯總會海外傑出青年洛杉磯頒獎禮，（前排左起）經文處張正育副處長、僑聯主任文光華博士、林彥誌博士、經文處紀欽耀處長、何恭睿教授、廖敏伶律師、中華會館李金生主席、洛僑中心陳敏永主任等。（僑聯總會駐美西南辦事處）
僑聯總會海外傑出青年洛杉磯頒獎禮，（前排左起）經文處張正育副處長、僑聯主任文光華博士、林彥誌博士、經文處紀欽耀處長、何恭睿教授、廖敏伶律師、中華會館李金生主席、洛僑中心陳敏永主任等。（僑聯總會駐美西南辦事處）

中華民國僑聯總會駐美西南辦事處日前「青年節」舉行「全球海外十大傑出青年」榮譽頒獎典禮，洛杉磯地區有何恭睿、林彥誌和廖敏伶膺選，他們分別在醫療領域服務病患、挽救生命，以及協助烏克蘭難民人道赴美定居，免於戰火蹂躪，受到僑界高度肯定，並向主流社會展現了華裔青年的聰明才智和無私奉獻的形象。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華博士表示，三位優秀青年，專業精湛，造福人群，社會貢獻卓著，提升了華裔群體的社會地位，膺選年度海外傑出青年實至名歸。文光華期勉他們再接再厲，將來有機會回台灣參訪，與當地學術界青年交流互動。

何恭睿畢業於耶魯大學 （Yale University），並在舊金山加大醫學院取得醫學博士學位，現任UCLA主治醫師和教授，發表多篇醫學論文，關懷弱勢團體及人道機構，協助美國退役軍人復健，指導自閉症患者，舉辦蒙古症巡迴座談等，貢獻良多。

林彥誌是康乃爾大學（Cornell University）物理學博士，及哈佛大學（Harvard University）博士後研究員，現任UCLA機械航空工學系教授，2008-2022榮獲16項重大國內外研究獎項，包括美國攝護腺協會年輕傑出學者獎及奈米醫學創新獎等。

廖敏伶是UCLA法學博士及財務會計碩士，持有聯邦律師暨會計師執業執照，也是加州反毒品聯盟執行委員及亞太裔反仇恨委員會委員等。近年來參與聯合國國際人道主義團體，協助烏克蘭難民及收養和收容落難孤兒赴美定居，千里馳援，大愛情懷。

今年海外傑出青年評審委員，邀請李鍾桂、吳清基、萬雨琴、焦仁和、陳泰員、陳聰勝、陳義揚、葛維新、顏秉璠等台灣僑務賢彥擔任，評審嚴謹，為國選材，脫穎而出的十大青年皆為一時之選。

醫學 UCLA 烏克蘭

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