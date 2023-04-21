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南加合唱團 4月29日聯合演唱會

記者張宏╱洛杉磯報導
主辦方海華基金會20日舉辦記者會，宣布第34屆南加合唱團聯合演唱會，將於29日在洛杉磯華僑文教中心舉辦。（記者張宏／攝影）
主辦方海華基金會20日舉辦記者會，宣布第34屆南加合唱團聯合演唱會，將於29日在洛杉磯華僑文教中心舉辦。（記者張宏／攝影）

第34屆海華音樂季南加合唱團聯合演唱會，將於29日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦，來自南加各地16個合唱團屆時會帶來不同曲目的合唱歌曲。主辦方海華基金會20日舉辦記者會，呼籲大家到現場聆聽美妙的歌聲。

海華基金會會長彭美杏表示，合唱團演唱會已走過36年，中間因為疫情暫停兩年。回顧這幾十年，每年都會在春暖花開的季節舉辦年度合唱嘉年華會，今年有16個合唱團報名。海華基金會的宗旨是召集南加僑界廣大愛樂人士，聚集四面八方愛好歌唱的團體，每年一起舉辦這項活動。這些合唱團不分男女老少，不分宗教信仰，齊聚一堂來歌唱，唱出古今中外名曲，唱出家鄉的名謠小調。

她說，希望借助演唱會的平台，大家互相聯誼觀摩。也藉這個嘉年華會達到僑社凝聚的目的。三年前，海華聯誼會成立海華基金會，開始可對外募款以補助每年的活動開銷。今年已得到洛杉磯縣政委蘇麗絲(Hilda Solis)，樂音張梅梅團長、華藝李惠瓊團長，福智黄錦松園長，夢之聲指揮秦力勝的贊助，特此感謝。

今年參加演唱會的16個合唱團包括聽竹女聲、洛杉磯男聲、法音、吾風、華藝、愛之聲、福智讚頌、陽光、內陸華夏，大內歌者、樂音、夢之聲、大專、佛光這些熟悉的面孔，還有西洋紅合唱團、LA女聲樂坊第一次加入演唱會的行列、期待這兩個新團的表演。

佛光合唱團代表指出，因為疫情很多團員或老去或生病，團員凋零，但是自從星雲大師過世後，因為大師說，如果你們想我，就唱我的歌吧，團員瞬間增加30多人，期待演唱會上大家能有精采表現。

演唱會時間是29日（星期六）分成上下午兩場舉辦，上午10時入場， 地點是洛杉磯僑教中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）。

洛杉磯 南加 疫情

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