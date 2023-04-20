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全能母親蘇凱筠 兼顧職場與家庭

記者王若然／洛杉磯報導
蘇凱筠是位全能母親。（蘇凱筠提供）
蘇凱筠是位全能母親。（蘇凱筠提供）

「母親」一詞肩負了太多職責，是孩子的媽媽，也是妻子、女兒，是職場上的勞動者；而如何處理好家庭成員之間的關係，同時兼顧好自己的職業，是每個職業母親的職責。蘇凱筠(Karen Su) ，就不僅是家庭成員的「凝固劑」，還是職場女強人。

蘇凱筠與丈夫、也是哈岡學區教委郭志，有一個17歲的女兒，目前就讀哈岡（Hacienda Heights）Glen Wilson高中。談起與女兒的相處之道，蘇凱筠說，她從來不會強迫女兒做什麼事，孩子有孩子的一套做事邏輯和道理。在學習上女兒比較自覺，平時也不用催她；而在教育女兒方面，蘇凱筠說要特別感謝丈夫，丈夫在女兒成長過程中參與其教育比較多，因為他是教委也是律師，從小就對女兒進行邏輯訓練；丈夫也給蘇凱筠更大的空間，讓她追求自己的事業。

談起世界日報將舉辦的母親節活動，蘇凱筠說，到時候要帶著女兒、媽媽、婆婆一起參加。她說，兩位母親都是她的楷模，她深受她們的影響。蘇凱筠的媽媽是單親母親，在美國獨自扶養她和妹妹長大，其堅韌的性格深深影響蘇凱筠，促成她在職場上的成功。談到婆婆張宗慈，蘇凱筠十分佩服。提及婆婆活躍於多個社團組織，曾是南加州中國大專院校聯合會會長，曾創辦哈岡華人協會等，為社區貢獻良多。

在兩位母親的影響下，蘇凱筠在銀行事業十分出色，她是加州信託銀行（California Bank & Trust ）阿罕布拉市及蒙特利公園市分行行長暨首席副總裁。她稱自己為「黑帶銀行家」，並創辦個人網站https://blackbeltbanker.com/ 幫助民眾答疑解惑，傳授理財秘笈。

蘇凱筠職業成功秘笈是將心比心，把別人的事當成自己事一樣。她的熱忱投入和堅持，讓她在工作和業績上表現卓越，獲得同事、主管和客戶肯定。率領的團隊業績常常能衝第一，表現亮眼，令頂頭上司對她賞識有加，一路拔擢，讓她心存感謝。

工作之餘，她積極投身社區活動和體育事業，曾任/現任哈岡華人協會理事，亞美會計研究發展基金會理事，世界華人工商婦女企管協會副秘書長，洛杉磯華夏獅子會榮譽理事等。

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