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亞裔女拐騙釣龍蝦 海上殺人棄屍

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
事發當時，女被告厲策與亞裔共犯李皇軒將欠款約4萬的受害者陶詹姆（James Dao，譯音）以「釣龍蝦」名義騙出海後殺害。（示意圖，本報記者/攝影）
事發當時，女被告厲策與亞裔共犯李皇軒將欠款約4萬的受害者陶詹姆（James Dao，譯音）以「釣龍蝦」名義騙出海後殺害。（示意圖，本報記者/攝影）

南加橙縣聖璜卡畢斯壯諾市(San Juan Capistrano)一名女子因參與一宗謀殺案，被判處超過21年徒刑。女被告厲策 (Sheila Marie Ritze)與亞裔共犯李皇軒(Hoang Xuan Le，音譯)將欠款約4萬的受害者陶詹姆(James Dao，譯音)以「釣龍蝦」名義騙出海後，將其殺害並丟棄在太平洋中。

現年42歲的厲策因陶詹姆謀殺案被裁定犯有兩項重罪，分別為：在美國特殊的海事和領土管轄區內犯下二級謀殺罪，及向聯邦調查人員提供虛假陳述，被判入獄262個月，即21年零10個月。

聯邦法官大衛·卡特(David Carter)在量刑聽證會上更稱其罪行為「恐怖又可怕」(horrific and horrendous)。承辦該案的檢察官也在一份量刑備忘錄中指出，厲策的罪行給受害者的母親、寡婦、兄弟、姐妹和兩個小孩留下的悲痛及悲傷不可量計。而在謀殺陶詹姆後，厲策卻毫不在意地繼續自己的生活，期間更不時還與李皇軒聚會，甚至協助李皇軒使用GPS追踪器追踪陶詹姆的遺孀。

據審判證據顯示，陶詹姆因欠款約3至4萬元被厲策和李皇軒(小名為Wayne)以「夜釣龍蝦」的名義騙出海，帶到太平洋後遭殺害並棄屍海中。而當時受害者尚有意識，兩名嫌犯則冷眼旁觀讓其在海中溺斃。陶詹姆的屍體直至2019年10月16日在聖地牙哥洋邊市(Oceanside)西北數英里處被發現，經聖縣法醫鑑定，確認死者陶詹姆曾慘遭槍擊和鈍器外傷之後死於溺水。

亞裔 南加 聖地牙哥

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