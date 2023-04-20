殺蟲劑上百種 分室內外及花園用 對症下藥是關鍵

鼠夾專區。（記者楊青/攝影）

如何控制蟲害、讓自己和家人以及寵物們與大自然相安無事？國家農藥信息中心(National Pesticide Information Center)表示，殺蟲劑是控制蟲害的有效工具，但「是藥三分毒」，各種殺蟲劑也不例外。

市面上的殺蟲劑(Insecticides)琳瑯滿目，不算專門的殺蟲專賣店，光是大眾化的Home Deport、Lowe's、Armstrong Garden Center等大型連鎖商家，對付各種害蟲的藥劑往往多達上百種。

根據美國法律，殺蟲劑是「旨在預防、破壞、驅除或減輕任何害蟲」的任何物質，通常分為除草劑(Herbicides)、消毒劑(Disinfectants)、殺菌劑(Fungicides)、殺蟲劑(Insecticides)、天然和生物農藥(Natural and Biological Pesticides)、驅蟲劑(Repellents)、滅鼠劑(Rodenticides)等等。民眾居家使用最多的是殺蟲劑、驅蟲劑和滅鼠劑。

格蘭杜拉Home Deport分店殺蟲專櫃專家介紹，殺蟲劑是配製用於殺死、傷害、驅除或減輕一種或多種昆蟲的農藥，一些殺蟲劑會破壞昆蟲的神經系統，一些殺蟲劑則通過損壞昆蟲外骨骼而起到減少和控制它們的作用。

殺蟲劑的包裝有各種形式，包括噴霧劑、粉劑、凝膠和做成像食物一樣的誘餌等，正因為這樣，任何的殺蟲劑都有毒性，都會對非目標昆蟲、人類、寵物和環境帶來不同程度的風險，所以除蟲對症下藥非常重要。

這位專家說，因為考慮到不少民眾可能對殺蟲劑瞭解有限，所以他們貨架上的殺蟲劑通常分為室內、室外以及花園和院子等三大類，室内的殺蟲劑濃度低一些，室外和花園的濃度往往高一些。

除室内和室外之分外，商家也往往針對較為猖獗的蟲害設有專門的農藥區，比如專門噴殺蚊蟲的、蒼蠅、臭蟲或蜘蛛的。

專家建議，選擇殺蟲劑時，首先要了解想要滅殺的是哪一種害蟲，如果不能確定到底是那種害蟲，可以請教有經驗的朋友或專業人士，避免錯誤識別造成金錢和時間浪費。其次，可以在商品的標籤上尋找害蟲，為方便民眾選擇，很多殺蟲劑產品上都會標出害蟲的圖像和名稱，大家可按圖買藥。