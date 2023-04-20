我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

加州雨多 今夏面臨昆蟲風暴 注意室內外清潔衛生

記者楊青/洛杉磯報導
室内殺蟲劑專區。（記者楊青/攝影）
室内殺蟲劑專區。（記者楊青/攝影）

每年春季萬物萌生，加州的夏天更是花紅草綠，大自然生機勃勃的同時，也帶來不少昆蟲的煩惱。專家估，加州今年冬天帶來幾十年破紀錄的豐沛降雨，人畜今年夏、秋恐面臨大規模昆蟲風暴的挑戰。

日前洛杉磯縣病媒控制區(Los Angeles County Vector Control District)已示警，今夏蚊子可能大量孳生。另外，無論是戶外和室內，都會引起一些害蟲出現，常常會引起人和寵物皮膚刺痛或瘙癢，嚴重時甚至會引起大面積的皮膚過敏或潰瘍。

專家表示，南加州地區因草木茂盛，害蟲種類繁多，夏季的居家生活中，以螞蟻(Ants)、臭蟲(Bedbugs)、跳蚤(Fleas)、蟑螂(Cockroaches)、黑蠅(Black Flies)、果蠅(Fruit Flies)、尘螨(Dust Mites)、 袋衣蛾(Pantry Moths)和蜘蛛等最為常見，多達十種以上，這些可以通過使用適當的殺蟲劑進行有效控制，但與此同時，室内室外的清潔衛生也是減少各種害蟲侵擾的關鍵。

氣溫升高，各種蟲子茁壯成長，專家分析，長期潮濕和長期無人進出的地方，最容易成為蟲子生長壯大的巢穴，比如垃圾桶和回收箱，室内閣樓，院子中的灌木叢，水潭和廢棄的囓齒動物隧道等等，都常見大量蟲子。不少民眾家中的蟲子，相當部分是從戶外自然界中帶到室內，而室內缺乏經常性的清潔打掃，更造成各種害蟲迅速滋生，也因此，保持室内室外的有效分離重要，保持室內清潔衛生同樣重要。

減少室内蟲子，專家建議首先要保持廚房清潔。昆蟲喜歡含糖食物，即使是很小的一點果醬，也可能成為蒼蠅和螞蟻的盛宴。所以務必在每天結束時徹底擦拭櫃檯和桌子，並定期拖地以清除任何黏性食物。注意不要把髒盤子泡在水槽裡過夜；即使清理廚房櫥櫃裡的老舊食物也非常重要，長期存放不動的食物會吸引飛蛾和甲蟲在裏面產卵，導致蟲害。

囓齒動物驅避劑專區。（記者楊青/攝影）
囓齒動物驅避劑專區。（記者楊青/攝影）
一些家庭喜歡使用的大面積室内殺蟲噴霧劑。（記者楊青/攝影）
一些家庭喜歡使用的大面積室内殺蟲噴霧劑。（記者楊青/攝影）

加州 風暴 南加

上一則

殺蟲劑上百種 分室內外及花園用 對症下藥是關鍵

下一則

縣市限用瓦斯 聯邦法院不准

延伸閱讀

日本疫情緩增 專家：第9波規模可能大於第8波

日本疫情緩增 專家：第9波規模可能大於第8波
加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂
考題不精準？DMV：5年專業人士翻譯

考題不精準？DMV：5年專業人士翻譯
槍枝嚴管 50議員促國會行動

槍枝嚴管 50議員促國會行動
華人領袖彭一玲推動護理工作 受邀到白宮獲拜登表彰

華人領袖彭一玲推動護理工作 受邀到白宮獲拜登表彰
南加州廣府人聯誼會 表彰「可愛的媽咪」

南加州廣府人聯誼會 表彰「可愛的媽咪」

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲