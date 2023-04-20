加州雨多 今夏面臨昆蟲風暴 注意室內外清潔衛生

室内殺蟲劑專區。（記者楊青/攝影）

每年春季萬物萌生，加州 的夏天更是花紅草綠，大自然生機勃勃的同時，也帶來不少昆蟲的煩惱。專家估，加州今年冬天帶來幾十年破紀錄的豐沛降雨，人畜今年夏、秋恐面臨大規模昆蟲風暴 的挑戰。

日前洛杉磯縣病媒控制區(Los Angeles County Vector Control District)已示警，今夏蚊子可能大量孳生。另外，無論是戶外和室內，都會引起一些害蟲出現，常常會引起人和寵物皮膚刺痛或瘙癢，嚴重時甚至會引起大面積的皮膚過敏或潰瘍。

專家表示，南加 州地區因草木茂盛，害蟲種類繁多，夏季的居家生活中，以螞蟻(Ants)、臭蟲(Bedbugs)、跳蚤(Fleas)、蟑螂(Cockroaches)、黑蠅(Black Flies)、果蠅(Fruit Flies)、尘螨(Dust Mites)、 袋衣蛾(Pantry Moths)和蜘蛛等最為常見，多達十種以上，這些可以通過使用適當的殺蟲劑進行有效控制，但與此同時，室内室外的清潔衛生也是減少各種害蟲侵擾的關鍵。

氣溫升高，各種蟲子茁壯成長，專家分析，長期潮濕和長期無人進出的地方，最容易成為蟲子生長壯大的巢穴，比如垃圾桶和回收箱，室内閣樓，院子中的灌木叢，水潭和廢棄的囓齒動物隧道等等，都常見大量蟲子。不少民眾家中的蟲子，相當部分是從戶外自然界中帶到室內，而室內缺乏經常性的清潔打掃，更造成各種害蟲迅速滋生，也因此，保持室内室外的有效分離重要，保持室內清潔衛生同樣重要。