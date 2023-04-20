我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

贈書留餘香…世報愛書人5月7日交換好書

洛杉磯訊

贈人玫瑰  手留餘香，分享好書  滿心歡喜！

北美南加州華人寫作協會與洛杉磯世界日報，5月7日（星期日）下午1時至4時30分合辦「書香滿堂」活動，提供一個分享與交換好書的平台，歡迎大家帶著讀過、想與人分享的好書一起來，愛書人也可以來淘寶，帶幾本值得收藏的優良書籍回家慢慢品嚐。

活動地點在1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754 世界日報四樓。

散文暨新詩作家邱瀟君聞訊，慨允從她書架上的書籍捐出150本贈給愛書人，說是「能賦予書籍新的生命，太開心了！」

活動當天下午2時也將宣佈「第二屆北美洲文苑文學獎徵文比賽」辦法。2時30分並有古玉專家周述蓉博士的「古玉展示及解說鑑定絕竅」。

「書香滿堂」活動同時展售南加作協最新出版的「2023年文苑雜誌」、戴鴻超教授回憶錄「百分之五最幸運的人」、廖茂俊教授剛印好的新書「尋找記憶中的故事」，以及知名作家吳宗錦、嚴筱意、宋久瑩、鍾一萍等的精心著作。機會難得，不要輕易錯過。

5月7日下午1點請呼朋引伴到1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754 世界日報四樓來，可以把自己的愛書託付給同樣喜愛讀書的人，不亦樂乎！大家一定會有一個收穫滿滿、愉快的下午。

世界日報 南加 加州

上一則

全能母親蘇凱筠 兼顧職場與家庭

下一則

洛杉磯河之友會響應地球日 清理垃圾護生態

延伸閱讀

一洲焦點／福斯案粉碎大選舞弊論、聯邦逮紐約2僑領

一洲焦點／福斯案粉碎大選舞弊論、聯邦逮紐約2僑領
世報春季升學講座 進軍名校教戰

世報春季升學講座 進軍名校教戰
世界日報2023春季升學講座 4月15日登場

世界日報2023春季升學講座 4月15日登場
展望美好世界聯合藝展藝術無國界 牽手你和我

展望美好世界聯合藝展藝術無國界 牽手你和我
總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件

總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件
世界日報 4/15升學規劃9場線上免費講座（上）

世界日報 4/15升學規劃9場線上免費講座（上）

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲