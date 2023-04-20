贈書留餘香…世報愛書人5月7日交換好書

贈人玫瑰 手留餘香，分享好書 滿心歡喜！

北美南加 州華人寫作協會與洛杉磯世界日報 ，5月7日（星期日）下午1時至4時30分合辦「書香滿堂」活動，提供一個分享與交換好書的平台，歡迎大家帶著讀過、想與人分享的好書一起來，愛書人也可以來淘寶，帶幾本值得收藏的優良書籍回家慢慢品嚐。

活動地點在1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754 世界日報四樓。

散文暨新詩作家邱瀟君聞訊，慨允從她書架上的書籍捐出150本贈給愛書人，說是「能賦予書籍新的生命，太開心了！」

活動當天下午2時也將宣佈「第二屆北美洲文苑文學獎徵文比賽」辦法。2時30分並有古玉專家周述蓉博士的「古玉展示及解說鑑定絕竅」。

「書香滿堂」活動同時展售南加作協最新出版的「2023年文苑雜誌」、戴鴻超教授回憶錄「百分之五最幸運的人」、廖茂俊教授剛印好的新書「尋找記憶中的故事」，以及知名作家吳宗錦、嚴筱意、宋久瑩、鍾一萍等的精心著作。機會難得，不要輕易錯過。

5月7日下午1點請呼朋引伴到1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754 世界日報四樓來，可以把自己的愛書託付給同樣喜愛讀書的人，不亦樂乎！大家一定會有一個收穫滿滿、愉快的下午。