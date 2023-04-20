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大洛杉磯台美人傳統週 5月連串慶祝活動

洛杉磯訊

2023年大洛杉磯台美人傳統週在疫情後重磅回歸實體活動，將在5月份推出系列活動慶祝台美文化及推廣。其中由台灣特技團帶來充滿台灣風情的特技演出《台灣追想曲》，訂5月7日在羅斯密大禮堂（Rosemead Auditorium）表演，歡迎有興趣觀賞的社區人士，周二至周六上午10點到下午6點，致電台灣會館辦公室索票，電話：626-307-4881。

活動包含僑務委員會2023年美國台灣傳統週文化訪問團、台灣特技團，該團將透過傳統民俗技藝，連結美洲西岸的僑胞朋友及國際友人，誠邀社區人士共同感受台灣傳統文化與藝術的魅力。

台灣特技團成立於1990年，附屬國立台灣戲曲學院，是目前台灣唯一官方專業雜技表演團體。藉由濃厚本土風情的雜技演出，向國際推廣台灣表演藝術與文化，讓世界看見台灣，也看見別樹一格的台灣特技團。

台灣特技團近年積極參與跨界合作，為台灣傳統民俗技藝注入新元素，展現不一樣的台灣特技團。《台灣追想曲》創作構想起於台灣在地文化的多元性，將豐富的傳統雜技藝術，結合舞蹈、戲劇、藝陣等表演形式，搭配國、台、客及原住民音樂，展現台灣獨特的人文與自然風景。劇情敘述台灣先民離鄉背井尋找機遇，逐漸建構繁華懷舊的城市與活力十足的廟會文化，讓身在異鄉的僑胞觀眾也能體會台灣風貌。以傳統表演藝術與文化連結身在海外的僑胞，引起共鳴，也一解思鄉之情。

原住民 疫情 洛杉磯

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