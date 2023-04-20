美食地圖／蒙市KOKORO日式餐廳 壽司船料足好吃

KOKORO致力於提供最優質食材的日料。（記者朱敏梓/攝影）

位於蒙特利公園市 （Monterey Park）全新開業的KOKORO Japanese Restaurant，以獨樹一幟的現代風歐式裝修、融合亞洲風味的創新日本 料理，為美食愛好者帶來精緻而獨特的味蕾體驗。起始於西好萊塢的KOKORO，有十分專業的廚師和團隊，料理選用的是最優質和新鮮的食材，餐廳也備受諸多明星喜愛，例如南韓「OST女王」白智英就是忠實顧客。

一進入KOKORO的店裡，明亮的藍色系現代風格便給人清新和愉悅的感覺，有別於傳統日料餐廳「木色」的裝修，KOKORO採用的是歐式現代風格，店內還有夢幻的水晶吊燈。韓裔 店主Michael介紹，「自己特別打造一種現代風設計，就是希望大家不要被侷促在傳統的日本餐廳氛圍內，而是在用餐時感到更輕鬆和自在。」除了獨特的餐廳風格，餐廳裡的每一處都體現了店主的用心，包括店主從韓國和日本特別採購的餐具，統一色系的桌椅、鮮花，還有充滿藝術風格的畫作等。

KOKORO店內明亮的藍色系現代風設計。（記者朱敏梓/攝影）

在食物上，店主更是精益求精，打造別具匠心的日本料理。店主Michael表示，店內所有的魚類都是每天從加拿大和亞洲空運，以此保證顧客能品嘗到最新鮮的食材。KOKORO提供多種日式料理，包括各類生魚片、壽司、日式炸物和小食等，店內的彩虹捲、札幌捲（Sapporo Roll)、粉色佳人（Pink Lady Roll) 捲等招牌壽司捲更是「招牌」食物，頗受食客喜愛。除了以上食物，店內的日式拉麵也是「人氣餐點」，店主Michael介紹，有不少日裔顧客來店裡後，都紛紛稱「這裡的拉麵味道和日本的一模一樣，非常正宗。」

對於想要聚會和宴請的民眾來說，店內的「壽司船」（Chef Choice's Boat) 絕對不容錯過，僅65元的「壽司船」，上面鋪滿了包括金槍魚、三文魚、鲷鱼在內滿滿的厚切刺身，還有至少四種的招牌壽司，再加上精美的點綴和裝飾，好看又好吃，物超所值。

店主Michael。（記者朱敏梓/攝影）

對於想要追求更精緻料理的食客，KOKORO也推出了主廚精選系列，三種價位的料理組合，都由主廚精心挑選和搭配，更能享受到和牛的美味。

KOKORO的主廚是韓裔，他跟隨日本大廚學習日料多年，因此在提供正宗的日料同時，又加入一些新鮮元素。例如店內最招牌的「便當盒」套餐組合（bento box），其中的辣豬肉就採用的秘制韓式醬汁，廣受歡迎和好評。套餐組合有四種選擇，分別是照燒鮭魚、照燒雞、辣豬肉和炸豬排，20元出頭的價格就能享受到主菜、生魚片、煎餃、加州捲、天婦羅蝦與蔬菜、湯和白飯等多種食物，對於工作日的午餐和晚餐或者是一人食來說，都是最佳選擇。

KOKORO現提供店內用餐10% 折扣（off），有時間與條件限制，詳情可洽詢店家。KOKORO Japanese Restaurant 地址在2207 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA ，電話： 323-406-2356。

人氣餐點：各類壽司捲。（KOKORO）