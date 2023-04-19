我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

福爾摩沙博物館 赴歐洲展出「台灣之美」

本報記者╱洛杉磯報導
福爾摩沙藝術科技博物館聯合台灣駐德國代表處，和瑞士台灣商工會聯合總會，將在今年5月6日至30日在柏林、日內瓦和斯洛維尼亞舉辦「2023海洋國家，台灣之美 The Beauty of Taiwan歐洲藝術巡迴展」。（本報記者／攝影）
福爾摩沙藝術科技博物館聯合台灣駐德國代表處，和瑞士台灣商工會聯合總會，將在今年5月6日至30日在柏林、日內瓦和斯洛維尼亞舉辦「2023海洋國家，台灣之美 The Beauty of Taiwan歐洲藝術巡迴展」。（本報記者／攝影）

福爾摩沙藝術科技博物館聯合台灣駐德國代表處，和瑞士台灣商工會聯合總會，將在今年5月6日至30日在柏林、日內瓦和斯洛維尼亞舉辦「2023海洋國家，台灣之美 The Beauty of Taiwan歐洲藝術巡迴展」。

在日前舉辦的記者會上，談及這次「台灣之美」 展覽，福爾摩沙藝術科技博物館執行長蘇奐豪表示，參展畫家除了來自台灣在藝術學府的專業藝術家們，也邀請來自香港旅居英國，以及來自烏克蘭旅居德國和英國的畫家們，參與本次歐洲巡迴展覽。藝術是文化和文明的根源，是一個國家或民族文明社會的珍貴寶藏 。

文化的傳承和創新是人類不斷發展和進步的步驟。 藝術無國界，藝術是世界的共同語言。藉由藝術的推廣展示和啟迪教育與不同國家和民族分享美好、良善和智慧，是一種特殊的工作經驗。 由他策畫的「台灣之美」國際藝術巡迴展又再次踏在國際世界路上。

他表示，這次南加數十名僑胞將遠赴歐洲，除了支持巡迴展，也會參與各種聲援活動，支持台灣加入世界衛生大會（WHA）。值得一提是5月20日可容納700人的台灣創意館小吃趴活動，屆時會有小籠包、蝦餃、粽子、烤花枝丸、珍奶、掛包、花生湯圓、潤餅、鹹酥雞等台灣美食和各國民眾分析，還會有書法家現場揮毫、台語歌曲賞析及會話區、兒童遊樂區、原住民文化舞蹈表演、舞獅三太子大鼓特技、音樂演奏、現場演唱、公衛醫療、生技、綠能展等豐富內容展示台灣之美。

歐州藝術巡迴展「台灣之美」。（本報記者／攝影）
歐州藝術巡迴展「台灣之美」。（本報記者／攝影）
參與藝術展的藝術家來自台灣也來自其他國家的藝術家。（本報記者／攝影）
參與藝術展的藝術家來自台灣也來自其他國家的藝術家。（本報記者／攝影）

博物館 德國 英國

上一則

世說新聞╱有錢人買啥？直擊明星都愛的貴婦超市

下一則

一分鐘看加州／南加莫伊斯樓 列國家歷史地標

延伸閱讀

台博館南門館開放庫房 摘美國謬思設計獎2銀獎

台博館南門館開放庫房 摘美國謬思設計獎2銀獎
讓古墓伴你入眠…中國洛陽4博物館推實境遊戲、夜宿體驗

讓古墓伴你入眠…中國洛陽4博物館推實境遊戲、夜宿體驗
港故宮去年7月開幕 至今100萬人次到訪

港故宮去年7月開幕 至今100萬人次到訪
黃柔閩55歲辦畫展 郭昱晴未來要教袖珍藝術

黃柔閩55歲辦畫展 郭昱晴未來要教袖珍藝術
展望美好世界聯合藝展藝術無國界 牽手你和我

展望美好世界聯合藝展藝術無國界 牽手你和我
華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館

華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
近日，一個關於坑房東的微信群在網路瘋傳。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱租霸竟有微信群 用這些套路坑華人房東

2023-04-11 21:56

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」