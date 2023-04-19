福爾摩沙博物館 赴歐洲展出「台灣之美」
福爾摩沙藝術科技博物館聯合台灣駐德國代表處，和瑞士台灣商工會聯合總會，將在今年5月6日至30日在柏林、日內瓦和斯洛維尼亞舉辦「2023海洋國家，台灣之美 The Beauty of Taiwan歐洲藝術巡迴展」。
在日前舉辦的記者會上，談及這次「台灣之美」 展覽，福爾摩沙藝術科技博物館執行長蘇奐豪表示，參展畫家除了來自台灣在藝術學府的專業藝術家們，也邀請來自香港旅居英國，以及來自烏克蘭旅居德國和英國的畫家們，參與本次歐洲巡迴展覽。藝術是文化和文明的根源，是一個國家或民族文明社會的珍貴寶藏 。
文化的傳承和創新是人類不斷發展和進步的步驟。 藝術無國界，藝術是世界的共同語言。藉由藝術的推廣展示和啟迪教育與不同國家和民族分享美好、良善和智慧，是一種特殊的工作經驗。 由他策畫的「台灣之美」國際藝術巡迴展又再次踏在國際世界路上。
他表示，這次南加數十名僑胞將遠赴歐洲，除了支持巡迴展，也會參與各種聲援活動，支持台灣加入世界衛生大會（WHA）。值得一提是5月20日可容納700人的台灣創意館小吃趴活動，屆時會有小籠包、蝦餃、粽子、烤花枝丸、珍奶、掛包、花生湯圓、潤餅、鹹酥雞等台灣美食和各國民眾分析，還會有書法家現場揮毫、台語歌曲賞析及會話區、兒童遊樂區、原住民文化舞蹈表演、舞獅三太子大鼓特技、音樂演奏、現場演唱、公衛醫療、生技、綠能展等豐富內容展示台灣之美。
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