福爾摩沙博物館 赴歐洲展出「台灣之美」

福爾摩沙藝術科技博物館聯合台灣駐德國代表處，和瑞士台灣商工會聯合總會，將在今年5月6日至30日在柏林、日內瓦和斯洛維尼亞舉辦「2023海洋國家，台灣之美 The Beauty of Taiwan歐洲藝術巡迴展」。（本報記者／攝影）

福爾摩沙藝術科技博物館 聯合台灣駐德國 代表處，和瑞士台灣商工會聯合總會，將在今年5月6日至30日在柏林、日內瓦和斯洛維尼亞舉辦「2023海洋國家，台灣之美 The Beauty of Taiwan歐洲藝術巡迴展」。

在日前舉辦的記者會上，談及這次「台灣之美」 展覽，福爾摩沙藝術科技博物館執行長蘇奐豪表示，參展畫家除了來自台灣在藝術學府的專業藝術家們，也邀請來自香港旅居英國 ，以及來自烏克蘭旅居德國和英國的畫家們，參與本次歐洲巡迴展覽。藝術是文化和文明的根源，是一個國家或民族文明社會的珍貴寶藏 。

文化的傳承和創新是人類不斷發展和進步的步驟。 藝術無國界，藝術是世界的共同語言。藉由藝術的推廣展示和啟迪教育與不同國家和民族分享美好、良善和智慧，是一種特殊的工作經驗。 由他策畫的「台灣之美」國際藝術巡迴展又再次踏在國際世界路上。