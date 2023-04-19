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貝斯首次市政咨文 要提高社區安全感

編譯胡立宗／綜合報導
貝斯首度發表洛杉磯市情咨文。（取自KCAL）
貝斯首度發表洛杉磯市情咨文。（取自KCAL）

貝斯(Karen Bass)就任洛杉磯市長後，18日發表第一次市政咨文，強調在2023-24財政年度將會致力於提高洛市的社區安全感，不僅要緩解遊民問題，還要強化警政與消防部門，更要新設「社區安全辦公室」(Office of Community Safety)，以聽取各方建議、提高公共安全。

貝斯強調，來自聯邦與加州的疫情特別預算已然停止，因此新一年度預算將是洛市對未來的嶄新承諾。針對遊民問題，她說，遊民留容計畫「移居室內」(Inside Safe)已見成效的基礎上，新一年度的預算將提撥2億5000萬元繼續全面推動。

貝斯說，除了原有的13億元專款仍將繼續推動遊民安頓，市府還會解決法律問題，提供3000多間市有住房給遊民棲身，還會協助面臨財務危機的遊民巷住房信託(Skid Row Housing Trust)，維持2000多間本就供給遊民居住的合宜宅。

除了增加消防、市政、動保人員，貝斯還特別指出，年度預算將會特別針對洛市警局(LAPD)警員日少的問題，回應輿論對LAPD總員額恐將跌破9000大關的疑慮。

另外，洛市也將擴編心理健康團隊，並新設社區安全辦公室，透過調停員、社工、臨床心理師與其他專業人員解決不需警力出動的社區事件。對此，貝斯也呼籲市民多參加社區安全辦公室的籌組工作，不論是出席鄰里會議或參與民意調查，都能協助市府擬定更佳的社區安全方案。

遊民 預算 加州

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