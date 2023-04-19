越柬寮華人團體 下旬將訪台

經文處處長紀欽耀授旗給越柬寮華人參訪團。（記者王若然／攝影）

應中華民國 僑務委員會邀請，美國越柬寮華人 團體即將訪問台灣。4月18日，雙方在洛杉磯 華僑文教中心舉辦了授旗儀式。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永，出席了當天的授旗儀式。紀欽耀授予中華民國國旗和中華民國僑務委員會會旗給訪問團。本次越柬寮華人訪問團有38人參加，僑務委員羅明出任參訪團團長，僑務諮詢委員梁永泰出任名譽團長，副團長為僑務顧問周金生。

此次訪問團將在4月24日至29日參訪台灣。根據洛僑中心主任陳敏永的行程介紹，訪問團將參訪國父紀念館並獻花致敬，拜會外交部，參觀總統府。之後前往花蓮，參訪臺泥DAKA園區，參訪太魯閣國家公園，花蓮天空步道，月洞遊憩區，石梯坪風景區，參訪光復糖廠，原住民文化館，花蓮文創園區，南方澳魚港，參訪宜蘭酒廠，體驗內城鐵牛力阿卡車之旅等。

本次38人參訪團中，最高年齡的有80多歲長者，還有十幾人從未遊覽過台灣，參訪團一行人都很期待這次參訪。

團長羅明說，這是越柬寮第九屆台灣參訪團，之前疫情有三年停辦，因此是第六次越柬寮團體訪台灣。他說，「我要感謝中華民國僑務委員會安排這次到台灣的探訪。」越南僑胞對台灣並不陌生，因為從小讀的中文是從中華民國政府寄來的教科書。台灣是一個寶島，每次回台灣探訪，都能感覺到台灣同胞的熱情、善良、真實和真心，就像回到自己的家。越南華僑像台灣同胞一樣，都很善良、樸素、真實。同時他們也是飲水思源的人，大家都很開心參加這次行程。