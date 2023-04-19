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失蹤數月稱被綁 16歲少女獲救

洛杉磯訊
失踪數月的16歲少女 Alinka Castaneda已被安全找到。（洛縣警察局）
失踪數月的16歲少女 Alinka Castaneda已被安全找到。（洛縣警察局）

洛杉磯縣警察局（LASD）4月17日（周一）宣布，一名失蹤數月的16歲少女已被安全找到，此前家人曾接到女孩多次求救電話，稱被綁架囚禁。此案至少涉及一名成年男性綁架者，可能還有多名嫌疑人，截至目前，警方尚未透露嫌犯更多信息。

警局官員指出，16歲女孩 Alinka Castaneda 今年1月1日失踪，案發當天凌晨5時，她離開洛縣卡森市（Carson）的家，並在南卡羅代爾大道（South Carodale Avenue）23000號街區被看到進入一輛陌生車輛。

Ring 門鈴攝像頭捕捉到一名身分不明的男子，在女孩失踪前曾靠近她。家人最初認為 Castaneda 失蹤可能是離家出走，但後來接到女孩的求救電話。

偵探Moses Castillo表示，Castaneda 當時在電話中告訴母親和姐姐，她不知道自己在哪裡，也不允許離開，電話中，這名16歲的女孩像是受到脅迫和壓力。 Castillo還指出，此案至少有一名成年男性涉嫌綁架，可能還有更多嫌犯，主要嫌疑人名字已知，但警局尚未公佈。

時隔四個多月，失蹤女孩終於被成功找到，當局沒有提供細節關於女孩在哪裡被發現、以及她失蹤期間身處怎樣的環境，但官員們明確指出，女孩現在已經與母親團聚。目前尚不清楚是否有人因她的失踪而被捕。

卡森市議會月前決議，將懸賞10萬元給提供線索找到Castaneda的人。目前警方尚未公布她是如何被找到，以及卡森市議會提供的10萬元懸賞獎金，是否需要付給提供線索的人。

警察 洛縣 南卡

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