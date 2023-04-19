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約會軟體誘騙 白男至少性侵5女

記者趙健／洛杉磯市報導
一名45歲的白人男子自2015年起，利用社交媒體和約會軟體引誘女性並對她們性侵。（洛杉磯市警察局）
一名45歲的白人男子自2015年起，利用社交媒體和約會軟體引誘女性並對她們性侵。（洛杉磯市警察局）

洛杉磯市警方表示，一名45歲的白人男子自2015年起，在社交媒體和約會軟體上使用不同化名誘騙女性，對她們性侵。目前已確認的受害者共五名，警方呼籲其他受害者和知情者盡快與警方聯繫。

根據警方消息，犯罪嫌疑人Matthew Werner自2015年起涉嫌北好萊塢（North Hollywood）、中城（Mid-City）、好萊塢（Hollywood）和伍德蘭山（Woodland Hills）地區的一系列性侵案件。 Werner利用社交媒體和約會軟體誘騙女性，對她們性侵，並使用多個化名逃避調查。截至目前，調查人員已確認Werner在洛杉磯市內強姦五名女性，警方相信嫌疑人涉及更多未報告的性侵案件。

據警方描述，Werner身高六呎、體重250磅，是一名金色頭髮和藍色眼睛的白人男性。警方於2023年2月28日將其逮捕。

警方呼籲其他受害者和任何知情人士，致電213-473-0447聯繫洛杉磯市警局西部局特別襲擊小組（Operations-West Bureau's Special Assault Section）。如需匿名提交信息，可撥打滅罪熱線1-800-222-TIPS (800-222-8477)，或訪問www.lacrimestoppers.org。

性侵 洛杉磯 好萊塢

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