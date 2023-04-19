8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金

巴沙迪那聯合學區女生榮膺2023年玫瑰學者並分享2萬元獎學金（有一位女生缺席合照）。（巴沙迪那玫瑰協會提供）

巴沙迪那聯合學區 (PUSD) 的八名應屆畢業生，膺選為2023年玫瑰學者（ROSE Scholars），並且分享公民商業銀行（Citizens Business Bank）頒贈的2萬元獎學金。該項玫瑰學者計劃旨在幫助社區學生茁壯成長並發揮潛力。

八位玫瑰學者來自巴沙迪那學區的三所高中，包括馬歇爾基礎中學（Marshall Fundamental Secondary School）的Arleth Angeles 、Stephanie Barcenas 、Giselle Carlos 、Katelyn Castillo、Valeria Hernandez 、Amina Malone ，John Muir高中的Naomi Blas ，以及Rose City高中的Diana Sanchez。

作為申請程序的一部分，學生們被要求提交一件反映未來夢想、目標和抱負的創意作品，還需要寫一頁文字，描述對這件作品的想法和感受，以及作品的靜止圖像和敘述自己靈感的視頻紀錄。申請人需要獲得老師、教練、輔導員或社區成員的推薦，取代以往的GPA成績要求。

贊助單位公民商業銀行的總裁兼首席執行長David A. Brager，表達了他對2023年玫瑰學者計劃的支持和熱情，該計劃為巴沙迪那聯合學區的學生提供獎學金。他肯定與巴沙迪那玫瑰錦標協會的持續合作，該銀行在支持教育 和服務社區方面的積極影響，落實了對支持教育和為當地社區學生創造機會的承諾。

2024年玫瑰遊行 組委會主席 Alex Aghajanian 說，玫瑰學者計劃培養學生的創造力並提供獎學金，激發她們的熱情。他感謝公民商業銀行的合作夥伴關係，讓玫瑰協會有機會開發年輕學子的潛力。該協會和玫瑰錦標賽基金會通過慈善捐贈、志願服務和社區參與，對巴沙迪那社區產生積極影響。