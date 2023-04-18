巴沙迪那市最低工資 7月1日調升

從7月1日起，巴沙迪那市內所有企業的最低工資將從每小時16.11美元增加至每小時16.93美元。（記者趙健／攝影）

巴沙迪那市(Pasadena)政府提醒本地的雇主和員工，從7月1日起，巴沙迪那市內所有企業的最低時薪 將從每小時16.11美元增加至16.93美元。

該市對最低工資的規定早在加州 提升全州最低工資水平前就得以批准，且加州新通過的工資標準並未取代該市的標準，該市的最低工資漲幅高於加州。新實行的工資標準將持續至2024年6月30日，屆時將再次根據消費者物價指數 (CPI)的變化調整。

據該市政府資料顯示，巴沙迪那市議會2016年3月14日通過這項最低工資條例，並於2016年7月1日將最低時薪提升至每小時10.50美元，隨後2017年7月1日提升至12.00美元。第三次提漲工資是2018年7月1日，每小時增加至13.25美元，直至2020年7月1日達到15美元。

該市最低工資條例適用於一周內在該市工作至少兩小時的員工，但員工人數不超過25人的企業，及符合條件的非營利組織，享有一年的時間來遵守連續的工資增長。

巴沙迪那市規畫和社區發展(Planning and Community Development)主管Jennifer Paige在聲明中表示，巴沙迪那市政府重視本地最低工資的重要性，尤其是對低薪工人和移民社區成員的影響。她指出，所有行業和職位的員工都為當地經濟帶來了活力和和重要貢獻，市政府的願景是要求支付公平和正義的最低工資，讓所有員工都可以分享巴沙迪那市發展的繁榮成果。