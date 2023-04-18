巴沙迪那市最低工資 7月1日調升
巴沙迪那市(Pasadena)政府提醒本地的雇主和員工，從7月1日起，巴沙迪那市內所有企業的最低時薪將從每小時16.11美元增加至16.93美元。
該市對最低工資的規定早在加州提升全州最低工資水平前就得以批准，且加州新通過的工資標準並未取代該市的標準，該市的最低工資漲幅高於加州。新實行的工資標準將持續至2024年6月30日，屆時將再次根據消費者物價指數(CPI)的變化調整。
據該市政府資料顯示，巴沙迪那市議會2016年3月14日通過這項最低工資條例，並於2016年7月1日將最低時薪提升至每小時10.50美元，隨後2017年7月1日提升至12.00美元。第三次提漲工資是2018年7月1日，每小時增加至13.25美元，直至2020年7月1日達到15美元。
該市最低工資條例適用於一周內在該市工作至少兩小時的員工，但員工人數不超過25人的企業，及符合條件的非營利組織，享有一年的時間來遵守連續的工資增長。
巴沙迪那市規畫和社區發展(Planning and Community Development)主管Jennifer Paige在聲明中表示，巴沙迪那市政府重視本地最低工資的重要性，尤其是對低薪工人和移民社區成員的影響。她指出，所有行業和職位的員工都為當地經濟帶來了活力和和重要貢獻，市政府的願景是要求支付公平和正義的最低工資，讓所有員工都可以分享巴沙迪那市發展的繁榮成果。
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