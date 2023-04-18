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4‧29世界太極日 有表演賽可看

爾灣市訊

南海岸中華文化中心訂4月29日上午9時至中午12時，在文化中心的體育館舉辦世界太極日活動，今年除了愛好太極人士一起練太極拳之外，並將舉辦首屆太極拳表演賽，經初賽選拔出個人組及團體組合格的與賽者，將晉級參加太極拳表演賽。

自1999年開始舉行的世界太極日活動，集合全球各地太極拳友的力量，一起提倡太極健身運動，吸引更多人加入學習太極拳，提高自身免疫力的行列。世界太極日固定於四月最後一個星期六上午10時開始集體練拳，由紐西蘭打頭陣，隨著地球轉動，澳洲、亞洲、歐洲、非洲、北美洲及南美洲的拳友們陸續加入，最後由夏威夷的拳友們為這場全球大接力的活動畫上句點。

南海岸太極拳友會今年擴大響應世界太極日活動，主辦單位鼓勵拳友們穿著寬鬆的衣服一起練習。開幕式(9時30分)後先安排八段錦熱身，上午10時起拳友們集體練習二十四式簡化太極拳、傳統陳式十八式太極拳、傳統楊式循環八勢及太極功夫扇。隨後展開個人組及團體組表演賽及頒獎。

有關南海岸中華文化中心的世界太極日活動詳情，請查閱南海岸太極拳友會網站Southcoasttaichi.club。南海岸中華文化中心地址：9 Truman, Irvine，電話： 949-559-6868。

健身 澳洲 夏威夷

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