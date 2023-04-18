洛華僑文教中心 辦戀戀台灣講座

所有與會聽眾和主講嘉賓一起拍照，並高舉「讚」。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心日前在華埠 圖書閱覽室舉辦第14場文化講座系列活動「戀戀台灣-從食衣住行開始」，邀請世界華人工商婦女企管協會南加 州分會代表，向約30名長者介紹台灣豐富多彩的美食 、銀髮族時尚、台灣特色老屋、以及文創旅遊等資訊，並提供多種台灣特色小吃，讓長者有如身歷其境。

主講嘉賓和到場的僑領一起合影。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心陳敏永主任、副主任鄭心茹、世華總會副總會長陳玲華、世華南加分會鄭怡薇會長、江瑞瀛監事、黃美月監事以及湯淑惠理事，與中華會館主席李金生等人皆出席活動。

當日講師陣容豐富，包括鄭怡薇、江瑞瀛、黃美月以及湯淑惠，分別以食衣住行為切入點，介紹台灣不同的風貌等新資訊。現場氣氛熱烈，長者們踴躍發問，並品嚐了特別為他們準備的老婆餅、台灣香腸、蜜餞、包種茶等特色小吃。

黃美月介紹了多處特色住宿，包括北投和墾丁等知名景點。（記者張庭瑜／攝影）

現場來賓的熱情反應也顯示他們對台灣的興趣和好奇心。（記者張庭瑜／攝影）

陳敏永表示，選擇「食衣住行」做為活動主題，主要是希望能夠鼓勵華埠的鄉親到台灣訪問，讓他們了解現今台灣的進步情況。尤其是4月下旬，以及5月下旬，許多華埠僑領都將隨團前往台灣訪問，因此此次活動，也是為了讓他們在訪問台灣之前，能夠更深入地了解台灣的發展現狀，體驗台灣的美食、時尚和各項社會發展。

江瑞瀛表示，她很高興再度介紹台灣。這次與世華幾位成員一起分享台灣的「食、衣、住、行」等遊台知識，希望僑領們在前往台灣時有個基本概念，如去哪個夜市，吃什麼小吃，購買什麼樣的衣服等。強調台灣食衣住行都各有特色，例如農業、旅遊業、藝術產業等，也希望大家前去旅遊時，都能夠享受這些產業所帶來的樂趣。

鄭怡薇透過介紹台灣的穿衣史，向觀眾們展示了台灣人對於時尚的熱情和創意，也分享自己的穿搭風格和打扮心得。（記者張庭瑜／攝影）