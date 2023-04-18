我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

洛華僑文教中心 辦戀戀台灣講座

記者張庭瑜／洛杉磯報導
所有與會聽眾和主講嘉賓一起拍照，並高舉「讚」。（記者張庭瑜／攝影）
所有與會聽眾和主講嘉賓一起拍照，並高舉「讚」。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心日前在華埠圖書閱覽室舉辦第14場文化講座系列活動「戀戀台灣-從食衣住行開始」，邀請世界華人工商婦女企管協會南加州分會代表，向約30名長者介紹台灣豐富多彩的美食、銀髮族時尚、台灣特色老屋、以及文創旅遊等資訊，並提供多種台灣特色小吃，讓長者有如身歷其境。

主講嘉賓和到場的僑領一起合影。（記者張庭瑜/攝影）
主講嘉賓和到場的僑領一起合影。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心陳敏永主任、副主任鄭心茹、世華總會副總會長陳玲華、世華南加分會鄭怡薇會長、江瑞瀛監事、黃美月監事以及湯淑惠理事，與中華會館主席李金生等人皆出席活動。

當日講師陣容豐富，包括鄭怡薇、江瑞瀛、黃美月以及湯淑惠，分別以食衣住行為切入點，介紹台灣不同的風貌等新資訊。現場氣氛熱烈，長者們踴躍發問，並品嚐了特別為他們準備的老婆餅、台灣香腸、蜜餞、包種茶等特色小吃。

黃美月介紹了多處特色住宿，包括北投和墾丁等知名景點。（記者張庭瑜／攝影）
黃美月介紹了多處特色住宿，包括北投和墾丁等知名景點。（記者張庭瑜／攝影）

現場來賓的熱情反應也顯示他們對台灣的興趣和好奇心。（記者張庭瑜／攝影）
現場來賓的熱情反應也顯示他們對台灣的興趣和好奇心。（記者張庭瑜／攝影）

陳敏永表示，選擇「食衣住行」做為活動主題，主要是希望能夠鼓勵華埠的鄉親到台灣訪問，讓他們了解現今台灣的進步情況。尤其是4月下旬，以及5月下旬，許多華埠僑領都將隨團前往台灣訪問，因此此次活動，也是為了讓他們在訪問台灣之前，能夠更深入地了解台灣的發展現狀，體驗台灣的美食、時尚和各項社會發展。

江瑞瀛表示，她很高興再度介紹台灣。這次與世華幾位成員一起分享台灣的「食、衣、住、行」等遊台知識，希望僑領們在前往台灣時有個基本概念，如去哪個夜市，吃什麼小吃，購買什麼樣的衣服等。強調台灣食衣住行都各有特色，例如農業、旅遊業、藝術產業等，也希望大家前去旅遊時，都能夠享受這些產業所帶來的樂趣。

鄭怡薇透過介紹台灣的穿衣史，向觀眾們展示了台灣人對於時尚的熱情和創意，也分享自己...
鄭怡薇透過介紹台灣的穿衣史，向觀眾們展示了台灣人對於時尚的熱情和創意，也分享自己的穿搭風格和打扮心得。（記者張庭瑜／攝影）

湯淑惠介紹了多處台灣特色景點，例如華山文創、松菸等特色園區。這些景點都擁有豐富的...
湯淑惠介紹了多處台灣特色景點，例如華山文創、松菸等特色園區。這些景點都擁有豐富的文化背景和獨特的風格，深受遊客喜愛。（記者張庭瑜／攝影）

華埠 南加 美食

上一則

極品假期歐洲河流遊輪說明會 接受報名

下一則

未設無障礙設施 華人房東挨告

延伸閱讀

社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來

社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來
洛城新語／華埠大發展 莫讓低收居民流淚

洛城新語／華埠大發展 莫讓低收居民流淚
華埠大發展 莫讓低收居民流淚

華埠大發展 莫讓低收居民流淚
5日僑宴迎蔡英文 洛中華會館50人參加

5日僑宴迎蔡英文 洛中華會館50人參加
羅省婦女新運會春宴 趙善儀接新主席 逾200名賓客見證

羅省婦女新運會春宴 趙善儀接新主席 逾200名賓客見證
羅省中華會館暨全僑 表彰優秀青年

羅省中華會館暨全僑 表彰優秀青年

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok