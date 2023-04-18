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未設無障礙設施 華人房東挨告

記者趙健／洛杉磯市報導
近年來，許多華人餐廳業主因為店內設施問題，被殘障人士指控違反「美國殘障法」，近日有華人房東也接到了這樣的指控。（本報檔案照）
近年來，許多華人餐廳業主因為店內設施問題，被殘障人士指控違反「美國殘障法」，近日有華人房東也接到了這樣的指控。（本報檔案照）

近年許多華人餐廳業主因為店內設施未設無障礙設施等問題，被殘障人士控違反「美國殘障法」(Americans with Disabilities，簡稱ADA)，兩年提超過200項訴訟，過去，這類案件控訴的對象通常以商業業主為主，但最近竟有華人房東也接到了這樣的指控。

律師劉龍珠指出，違反ADA規定的責任方不僅限於租房的業主，房東也需要承擔相應的負責。雖然身為業主的房客更易成為被控訴的對象——例如餐廳和按摩店就經常因店內欄杆高度不足、未設置殘疾人通道、餐桌高度低於輪椅高度等被殘疾人士控訴，但商業房產的房東也會成為控訴目標。

這主要取決於相關設施的責任由誰負責，像辦公樓的停車場等公共區域的ADA合規問題就應由房東來承擔。另外，一些責任不易被界定的區域——例如餐廳的門口不符合規定時，房東和房客都有可能被指控。

劉龍珠補充道，這些官司通常都是同一批人提出的，有原告甚至在兩年內提出了超過200項控訴。由於這類案件幾乎沒有獲勝機會，被告通常會採取私下和解的方式解決，費用從幾千元到上萬元不等。

對於這種情況，劉龍珠建議房東在購買商業房產時，應聘請ADA專家進行全面檢查，以確保該房產符合ADA的規定，避免未來可能面臨的指控。此外，建議房東聘請ADA專家時，最好通過律師進行，這樣ADA專家所出具的報告就會被視為律師客戶特權內的機密信息，即律師不能在未經客戶授權的情況下向任何人披露客戶的機密信息。即便該報告未能完全符合ADA規定，房東也無需向法院或第三方披露。

不過，劉龍珠同時表示，ADA在美國社會中確實有著非常重要的意義，該法案為殘障人士提供了保護和支持。如果房東抱著為弱勢群體創造更好的社會環境的心態，提前做好ADA合規性檢查，就不會覺得花了冤枉錢。畢竟，這不僅僅是錢的問題。

律師鄭博仁指出，在華人社區中出現類似殘障人士故意找業主麻煩的案件並不罕見，甚至有律師專門處理此類官司。華人房東在簽訂租賃合約時可以明確這方面責任。此外，遇到此類糾紛時，可詢問保險公司是否能獲得賠償。「在我看來，這些訴訟是法律漏洞的結果，處理這些訴訟讓人非常沮喪。 ADA的目的是為了造福大眾，而不是為了功利的訴訟。」

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