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員工曾超過20名 如今只剩7人 金園餐廳不得不歇業

記者張庭瑜、朱敏梓、陳開／綜合報導

金園由孫喬安的哥哥張大衛(David Chang，音譯)創立，孫喬安夫婦從哥哥手中買下餐廳，至今已經營42年。餐廳提供各式經典中餐和川菜，滿足不同需求食客的味蕾。比如14.25元的口水雞、19.95元的回鍋肉，及13.25元的紅油抄手，以及頗受洋人喜歡的陳皮雞和木須肉等。

受新冠疫情影響，請人難與供應鏈中斷造成的物價上漲等原因，讓孫喬安夫婦難以繼續經營這家餐廳。孫喬安表示，餐廳要歇業讓她感到非常難過。這家餐廳曾僱用超過20名員工，但現在只剩下不到七人，疫情造成招工難，是餐廳關門的主因。餐廳關門不管對員工，對他們都不容易，他們甚至非常痛苦。孫喬安夫婦的兒子Brian形容，金園餐廳歇業也是一個時代的逝去，但談起未來，Brian表示，他的父母不排除另選它址再起爐灶的可能。

從20歲開始就光顧該餐館的一位白人顧客，如今已近70歲，依然不忘來到這裡品嚐美食，回憶往事。他表示，他特別喜歡這家餐廳門口的擺飾，那種獨特的中國風格，是很多新穎的中餐廳所缺乏，這也讓他在未來更加思念這家店的美食。

另一位亞裔顧客也從托倫斯(torrance)專程開車近兩小時前來，也是因為從新聞中得知這家他曾消費多年的餐廳將關門，因此特別趕來再次品嚐美食。在場的其他顧客也紛紛向老闆娘詢問關門時間，並表達對餐廳的惋惜之情。

美食 疫情 亞裔

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