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換電動車最無奈的理由

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最近一個朋友的豐田油電混合車Prius，車上的觸媒轉化器「又」被偷了，不到一年已被偷兩次。同一台車，上次觸媒轉化器被偷不過是去年暑假的事，當時為了等待原廠料件就花了快半年。好不容易拿到了零件，沒想到裝上去沒多久又發生同樣的事。

朋友看了家中的監視器，半夜兩點左右一台皮卡在住宅小區慢速繞行。停在他家門口後，車上下來三人，一人貌似在把風，另外兩人熟練地鑽到車下，先把車頂起來後就開始下手。全程差不多兩分鐘，得手後揚長而去。

一旦觸媒轉化器遭竊，車子的引擎發動後聲音異常大聲，根本沒法正常上路。朋友把車拖去修車廠，技師給了他一個同情的眼神。技師說，自己車子的觸媒轉化器也曾被偷過。這種惺惺相惜的情景，令人哭笑不得。

朋友的汽車保險會支付更換觸媒轉化器的費用，但是就像上回一樣，原廠零件恐得等上數個月。輾轉向同事與朋友打聽，一位同事稱有認識車廠可以調到新品現貨。然而，車子拖過去後，對方又改口稱料件已經沒了。要不換二手的，要不就等原廠叫貨，讓他大嘆不知是否「被套路」？

觸媒轉化器體積不算大，但是因為裡面含有貴重金屬，贓物的黑市價格至少數百美元。根據美國保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau)說法，觸媒轉化器因含有鈀(palladium)、銠(rhodium)和白金(platinum)等貴金屬，導致竊案急劇上升。

這些貴金屬究竟是多貴？舉例來說，一盎司的銠，現在要價7600美元；相比之下，一盎司的黃金，目前是2013美元。而一盎司的鈀，也得要1539美元；一盎司的白金，價值則是1055美元。

油電車的觸媒轉化器含有更多的貴金屬，而且油電車也因能靠著電力行駛，觸媒轉換器保持在較佳的狀態，因此特別搶手。據非營利組織公路損失數據研究所(Highway Loss Data Institute)研究顯示，加州舊款Pruis報告零件遭竊頻率，兩年內暴增了850%，其中觸媒轉化器當然佔高比例。Carfax的資料則顯示，在美西地區，Prius的觸媒轉化器是失竊率的榜首，緊接著是本田的Accord，以及本田休旅CR-V。

朋友工作通勤得要用車，沒法再次為了原廠的觸媒轉化器等待數個月，只好同意安裝二手料件。所用的二手零件來歷沒人知道，但已經管不了那麼多了。車廠還建議額外加裝一個保護罩，不過也不是萬無一失，就是讓竊賊下手時麻煩一些，而且未來做排氣檢驗時必須將保護罩拆掉，否則沒法通過檢查。

他說，已經決定下台車要買純電動車，因為至少電車上沒有觸媒轉化器，不用擔心再被偷。這應該是我聽過換電動車最無奈的理由了。

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