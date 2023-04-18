控告社群媒體 法界：舉證困難 案件恐難成立

此次訴訟，各個學區 主張都很接近，即這些社交平台都針對青少年，吸引他們長時間流連於平台上，並使心理問題更趨惡化。不過法界人士認為，指控恐怕難成立。

社交app的常見功能，如點讚、評論、給賞、回條都加深青少年的成癮習慣，並引發同儕間的競爭心態。訴狀同時指控，社交平台亦導致健康惡化、行為偏差，且助長網路霸凌 、飲食與睡眠障礙。實際損害部分，學區也稱，為了減緩心理問題，必須撥出更多經費做心理輔導。

法界人士認為，學區的指控恐怕很難成立，除了1996年電信法(Telecommunications Act)第230章對社交平台的保護，讓他們不必對各則貼文的內容負法律責任。另外學區也很難證明社交平台確實造成所訴傷害，畢竟心理問題的原因不只是app濫用而已。對於230章部分，聯邦最高法院預計今年夏季將會做出進一步裁決。

據多位法律專家表示，他們並不認為學區能夠勝訴，因為從未見過任何類似的案件成功訴訟。並指出在聯邦法律第230條的規範下，社交媒體公司不需要為用戶在平台上發布的內容負責。對於這個說法，弗蘭茨表示現今的社會中，沒有比社群媒體 更能影響青少年的東西，時代正在改變，不能沿用1996年代的法律看待這樁訴訟。