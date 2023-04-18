缺工嚴重 老闆接待點菜全包 華人餐廳紛收攤 42年金園中餐館熄燈

金園餐廳是河濱縣著名的地標之一，其外觀獨具美式中國風格。（世說新聞團隊/攝影）

後疫情時代，照理對餐廳來說應是喜迎人潮，但也有業者無法高興，受缺工問題衝擊，已經嚴重影響到華人餐廳，美國前總統柯林頓、奧斯卡得主萊蒙都到訪的河濱縣金園餐廳，預計在22日最後一天營業後，結束42年的經營。

金園餐廳的美食風味深受歡迎，甚至連前總統柯林頓也曾光臨品嚐。（世說新聞團隊/攝影）

近期，選擇退休 的中餐館 老闆不少。年近七旬的前abc Cafe老闆陳漢成，就是其中之一。陳漢成告別經營27年的餐館，主因之一也是請人難。他表示，因為人手不足，讓他不得不事必躬親，每天工作時間長達15小時。如今他年紀大了，真的是幹不動了。洛杉磯 華埠老字號中餐館高朋飯店，也因為老闆sylvia希望享受生活，選擇關門。sylvia表示，40多年來每週工作六天，每天工作十小時，讓她感到非常疲勞。

除了洛杉磯，其他地區的中餐廳，也有部分老闆選擇在後疫情時代退休。例如明州布魯明頓市開業長達64年的David Fong's中餐館已歇業，原因就是老闆想好好享受退休生活。

洛杉磯世界日報世說新聞團隊日前驅車約一小時，到達河濱縣金園餐廳(Dragon House)打算採訪業者。此時正值中午，餐廳門口已排滿顧客，以白人為主，和少數亞裔，餐廳裡也已有不少桌入座。老闆娘孫喬安(Joanne Sun，音譯)正忙碌，她不僅要負責門口的接待，還要幫客人點菜和上菜。

視頻來源：世說新聞團隊

該餐廳裝修極具華麗的中國風，一進門就是一個超大的16匹馬大型木雕，旁邊是一尊高大的佛像，上面寫著「碰我好運」的牌子。進門處的牆壁上，還掛滿了許多名人和老闆CAHRLIE的合影，和親筆簽名照片。事實上許多政要和明星都曾光顧這間餐廳。

包括美國前總統柯林頓、奧斯卡得主萊蒙(Jack Lemmon)、托尼獎得主哈里斯(Julie Harris)、前加州州務卿余江月桂，和最近出演《媽的多重宇宙，也有譯為瞬息全宇宙》大火的「老爺子」吳漢章等，美國知名喜劇演員華爾特·馬修更是這裡的忠實顧客。

牆上還有各路美食家為餐廳留下的讚譽，例如餐廳評論家美林·辛德勒(Merrill Shindler)1983年為《洛杉磯先驅報》撰寫的評論：許多美食家將該餐廳稱為「全加州最好的中餐廳之一」。