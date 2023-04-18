我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

緝捕遇抵抗？2警槍殺竊車賊 5年後遭檢控告

編譯胡立宗／綜合報導
當時的錄影畫面。（取自ABC）
當時的錄影畫面。（取自ABC）

洛杉磯縣托倫斯警局兩名員警2018年在追查竊車案時，疑似嫌犯有意抵抗，因此開槍導致嫌犯不治身亡。洛縣前任檢察長雷西(Jackie Lacey)不願起訴，當地民眾因此持續抗議，現任檢長賈斯康(George Gascón)同意徹查，檢方最後在近日控告兩名員警的行動導致嫌犯死亡。

不過隨後，托倫斯警局對起訴表達「震驚」，因為警方認為這起案件最初被認為是合法的。

死者為時年23歲的密切爾(Christopher DeAndre Mitchell)，員警則為Matthew Concannon與Anthony Chavez。本案的爭點在於，密切爾是否真的有意抵抗，以及兩名警察被爆出，事後不斷羞辱抗議家屬為「黑鬼」。另外，員警說稱的「武器」最後確認只是空氣槍。

根據檢方先後公布的證物，密切爾當時開的是輛贓車，因此才引發員警追蹤調查，當員警跟進停車場並擋住出路後，Matthew Concannon與Anthony Chavez下車，要求密切爾將手放在方向盤上。隨身密錄器顯示，密切爾雖有遲疑，但最後還是將手放在方向盤上。Matthew Concannon開門後，密切爾據稱又將手放下，膝上擺了一具步槍。

但是員警隨身密錄器卻沒有錄到密切爾將手放下的畫面，因為當時Matthew Concannon正要掏槍因此擋住鏡頭。但三秒後就聽到Matthew Concannon要求密切爾下車，在過了一秒便聽到槍響。Matthew Concannon開了一槍，Anthony Chavez兩槍，不過兩人都等增援人力到場確認安全後才開始急救，密切爾因此死亡。

警察 洛縣 洛杉磯

上一則

國家亞太老齡化中心 分享退休社福訊息

下一則

南加百人暴徒團封街飆車、洗劫超市 警方寡不敵眾

延伸閱讀

NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外

NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外
MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技

MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技
兄弟情成真？馬修麥康納、伍迪哈里遜可能有血緣

兄弟情成真？馬修麥康納、伍迪哈里遜可能有血緣
兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」

兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」
幫ChatGPT抓蟲 最高獎金2萬

幫ChatGPT抓蟲 最高獎金2萬
個資外洩 321臥底警提告

個資外洩 321臥底警提告

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok