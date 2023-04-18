緝捕遇抵抗？2警槍殺竊車賊 5年後遭檢控告

當時的錄影畫面。（取自ABC）

洛杉磯 縣托倫斯警局兩名員警2018年在追查竊車案時，疑似嫌犯有意抵抗，因此開槍導致嫌犯不治身亡。洛縣 前任檢察長雷西(Jackie Lacey)不願起訴，當地民眾因此持續抗議，現任檢長賈斯康(George Gascón)同意徹查，檢方最後在近日控告兩名員警的行動導致嫌犯死亡。

不過隨後，托倫斯警局對起訴表達「震驚」，因為警方認為這起案件最初被認為是合法的。

死者為時年23歲的密切爾(Christopher DeAndre Mitchell)，員警則為Matthew Concannon與Anthony Chavez。本案的爭點在於，密切爾是否真的有意抵抗，以及兩名警察 被爆出，事後不斷羞辱抗議家屬為「黑鬼」。另外，員警說稱的「武器」最後確認只是空氣槍。

根據檢方先後公布的證物，密切爾當時開的是輛贓車，因此才引發員警追蹤調查，當員警跟進停車場並擋住出路後，Matthew Concannon與Anthony Chavez下車，要求密切爾將手放在方向盤上。隨身密錄器顯示，密切爾雖有遲疑，但最後還是將手放在方向盤上。Matthew Concannon開門後，密切爾據稱又將手放下，膝上擺了一具步槍。

但是員警隨身密錄器卻沒有錄到密切爾將手放下的畫面，因為當時Matthew Concannon正要掏槍因此擋住鏡頭。但三秒後就聽到Matthew Concannon要求密切爾下車，在過了一秒便聽到槍響。Matthew Concannon開了一槍，Anthony Chavez兩槍，不過兩人都等增援人力到場確認安全後才開始急救，密切爾因此死亡。