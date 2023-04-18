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駕駛途中遭槍殺…20年前公路懸案 波莫那警重啟調查

記者啟鉻／波莫那報導
受害者生前圖片。（警方提供）
受害者生前圖片。（警方提供）

南加洛杉磯縣波莫那市警方正在調查一起發生在20多年前懸案。警方稱，一名男子在1999年駕車時遭射殺死亡，留下幼兒。

警方表示，死者是索爾迪瓦(Fermin Saldivar)，案發時只有20歲，也是一歲幼童的父親。1999年4月13日，他駕車去上班時遭遇槍擊死亡，案發地點在波莫那格瑞路(Garey Ave.)與水庫街(Reservoir St.)之間的60號公路東向線。

官方表示，一輛車在索爾迪瓦駕駛中靠近，並有人從車內向他開槍。索爾迪瓦中彈後，車上的一名乘客得以將車駛離公路，在附近一個加油站停下，隨後報警。

目擊者告訴警方，無任何理由導致槍擊，案發前也未發生類似路怒爭執。據稱，嫌犯開著一輛紅色轎車。負責兇殺案警探持續數月深入調查，但因缺乏有價值線索，導致這起槍擊案成了懸案。

官方表示，死者家屬對找到兇手從未放棄，始終與警方保持接觸。索爾迪瓦生前工作很努力，一直想方設法賺錢。這是一起冷酷的暴力事件，死者家屬希望能夠儘快破案。

任何人對該案知情者可提供線索，請致電波莫那市警局，電話909-622-1241，也可致電800-222-8477匿名舉報。

受害者生前圖片。（警方提供）
受害者生前圖片。（警方提供）

槍擊 南加 洛杉磯

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