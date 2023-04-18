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南加百人暴徒團封街飆車、洗劫超市 警方寡不敵眾

洛杉磯訊
洛杉磯縣的康普頓市發生大規模街頭占領，隨後這群暴徒破門闖入一家小超市，搶走價值數千元的商品。（取自AFMG）
洛杉磯縣的康普頓市發生大規模街頭占領，隨後這群暴徒破門闖入一家小超市，搶走價值數千元的商品。（取自AFMG）

4月16日清晨在洛杉磯縣的康普頓市(Compton)發生大規模且人數超過百人的街頭占領(street takeover)，隨後這群暴徒破門闖入一家小超市，搶走價值數千元的商品。

根據網上流傳的影片顯示，16日凌晨2時30分左右，一大群人封鎖了康普頓市的一交叉路口，汽車在街頭飆車和炫技，能聽見輪胎髮出的刺耳聲音。

另一段影片顯示，幾名男子踢倒了一家超市的門，隨後一群人闖入洗劫店內商品，仿若殭屍一般，搶走的商品包括酒、零食和避孕套。

根據警方調查，該非法街頭占領發生在Central Avenue和Alondra Boulevard的交叉路口，該處布滿了輪胎痕跡。被洗劫的是交叉路口附近的Arco加油站內的超市，超市外的人行道上到處都是垃圾。搶劫人群約有一百人，在洗劫商店後迅速向四面八方散去。

視頻素材源自KTLA、AFMG/記者子為後製

洛杉磯縣警局(LA County Sheriff‘s Department)的官員表示，警方還收到報告稱，在該事故發生地附近的一個街區有一起槍擊事件。

目睹了這場混亂的目擊者表示，這些街頭占領和搶劫的人令他十分生氣，這些暴徒讓街道上所有人的安全都受到威脅。

生活在該社區的其他目擊者們表示，他們看到有孩子們為自己參加街頭占領的父母歡呼，這讓他們擔心自己和社區的安全。目擊者們還指出，非法街頭占領常在附近發生，而且經常在在周日清晨發生。

洛縣警局指出，負責康普頓市的警官在當晚早些時候已收到其他幾起非法街道占領的舉報。

儘管當地警官在積極調查每起事件，但洛縣警局表示目前警力有限。同時，出於安全考慮，警方無法干預龐大的街頭占領團體，且警方「寡不敵眾」。截至截稿前，參與街頭占領和搶劫的人群中有一人被拘留，但無人被逮捕。任何有該案件線索的知情者可聯繫洛縣警局。

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