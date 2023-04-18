羅蘭岡華資有機農場 地球日活動吸引千人

蔬果苗有機土壤攤位。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣羅蘭岡的華資小鸚鵡教育 農場(Little Parrot Farm)，16日舉辦2023「地球日」(Earth Day)開放日活動，倡導與大自然和諧共處，保護家園地球。現場有義賣攤、美食飲品、有機種植、動物樂園，吸引千餘民眾參觀。

負責人Rosa表示，鼓勵大家認識地球土壤再生觀念。農場與核桃 谷學區聯合開辦環境教育課程，每年都有高中生到這裡實習。

小鸚鵡教育農場場長Rosa。（記者啟鉻／攝影）

Rosa說，這是自疫情大流行後，第二次開放日活動，參與者踴躍超出預想。因為有核桃谷高中生在這裡實習，當天開放日也是高中生成果展，同時幫助社區了解保護環境議題的重要性。絕大多數高中生來自鑽石吧 高中，由華人家長會推薦，經過選拔參與活動。高中生參與活動，就會在他們心中種下愛護生命愛護植物愛護地球的種子，與大自然交朋友，長大後更好的保護大自然。

部分參與農場實踐的華裔高中生。（記者啟鉻／攝影）