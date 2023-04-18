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羅蘭岡華資有機農場 地球日活動吸引千人

記者啟鉻／羅蘭岡報導
蔬果苗有機土壤攤位。（記者啟鉻／攝影）
蔬果苗有機土壤攤位。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣羅蘭岡的華資小鸚鵡教育農場(Little Parrot Farm)，16日舉辦2023「地球日」(Earth Day)開放日活動，倡導與大自然和諧共處，保護家園地球。現場有義賣攤、美食飲品、有機種植、動物樂園，吸引千餘民眾參觀。

負責人Rosa表示，鼓勵大家認識地球土壤再生觀念。農場與核桃谷學區聯合開辦環境教育課程，每年都有高中生到這裡實習。

小鸚鵡教育農場場長Rosa。（記者啟鉻／攝影）
小鸚鵡教育農場場長Rosa。（記者啟鉻／攝影）

Rosa說，這是自疫情大流行後，第二次開放日活動，參與者踴躍超出預想。因為有核桃谷高中生在這裡實習，當天開放日也是高中生成果展，同時幫助社區了解保護環境議題的重要性。絕大多數高中生來自鑽石吧高中，由華人家長會推薦，經過選拔參與活動。高中生參與活動，就會在他們心中種下愛護生命愛護植物愛護地球的種子，與大自然交朋友，長大後更好的保護大自然。

部分參與農場實踐的華裔高中生。（記者啟鉻／攝影）
部分參與農場實踐的華裔高中生。（記者啟鉻／攝影）

一名鑽石吧高中男生表示，經過在小鸚鵡教育農場實踐活動，除了獲得保護大自然的環保觀念，還充分體驗團隊精神的重要。讓更多人通過組成團隊完成各個項目，隨著團隊擴大，會進一步影響整個社區。一名女生說，這段經歷很重要，農場的實踐很多，比如草莓種植、家畜養殖等，而且農場也是社區的一部分，通過農場可與社區建立友好通暢聯繫。

有機種植講座。（記者啟鉻／攝影）
有機種植講座。（記者啟鉻／攝影）
小動物樂園。（記者啟鉻／攝影）
小動物樂園。（記者啟鉻／攝影）
美食攤位。（記者啟鉻／攝影）
美食攤位。（記者啟鉻／攝影）

教育 鑽石吧 核桃

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