清塗鴉換免費甜點 北嶺4男竟遭槍擊 1死3傷
洛杉磯縣北嶺（Northridge）4月15日（周六）發生槍擊案，造成一人死亡，另外三人受到不同程度的輕重傷。事發當時，嫌犯駕駛白色轎車到四名試圖抺去塗鴉的男子身後朝其開槍，隨後逃逸。
這幾名受害者早些時候曾步入冰淇淋店，詢問是否可以替店主擦掉塗鴉換取免費甜點，獲得店家允許及支持，卻不料憾事發生。目前當局仍在調查此案件。
據悉，該起槍案15日約中午12時30分，發生在洛杉磯北嶺區帕提尼亞街 （Parthenia Street） 19100 街區。案發前兩名受害者曾步入北嶺冰淇淋店（Northridge Ice Cream）詢問，是否可以幫店主桑托約（Victor Santoyo）擦掉塗鴉換取免費甜點，獲店家同意，並主動提供油漆讓幾人使用。幾分鐘後，監視畫面顯示，駕駛白色轎車的嫌犯，手持「烏茲式」（Uzi-type）半自動手槍下車朝幾人射擊，隨後逃逸。聽到槍聲的四人隨即逃逸。 但有三人仍不幸遭擊中，其中一名腹部中槍的受害者更折返回冰淇淋店尋求幫助。
警方、消防局及救護人員隨後趕到現場，將四名受害者送往醫院治療。其中一名男子不幸喪生，另一人傷勢嚴重，還有兩人也住院，但其中一人已經出院。目前警方仍在調查案件詳情，但對嫌疑人的具體外貌仍不確定。目前已知嫌犯最後被目擊是在帕提尼亞街向西行駛。
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