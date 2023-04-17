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蛇竊賊2年作案逾70起 監獄人太多 關不到10天就獲釋

記者啟鉻／河濱綜合報導
被稱為「蛇竊賊」的傑克森為躲避監控，採取趴在地上入室盜竊。（警方提供）
被稱為「蛇竊賊」的傑克森為躲避監控，採取趴在地上入室盜竊。（警方提供）

南加內陸警方近日表示，一名被稱為「蛇竊賊」（snake burglar）的入室偷盜慣犯，不到兩年間涉嫌各類偷盜案件超過70起，準備再次作案時被捕。嫌犯曾因偷盜重罪入獄服刑，但因為監獄超員令，監禁不到十天就被釋放。

警方表示，嫌犯是傑克森（Christopher Michael Jackson ）32歲，河濱市居民，4月12日晚被捕，拘押在班寧市（Banning）一個懲教中心，罪名是涉嫌多起入室盜竊，保釋金10萬元。自2021年7月以來，傑克森與當地超過70起入室盜竊案有關。據警方聲明，嫌犯也曾多次被拘捕過，最近因承認犯下23項重罪（felonies），被判處16個月監禁，但是，由於監獄犯人過多，他只是在監獄服刑不到十天就被釋放。

由於傑克森入室盜竊時，為躲避監控報警系統，採用趴在地上蛇行進入作案，警方將他稱為「蛇竊賊」。警方稱，他在2022年11月從監獄釋放後就一直作案。

4月12日（周三）深夜10時許，傑克森正在窺探位於泰勒街3900號街區一家已歇業商店，被一名巡邏保安鎖定報警。警方很快確認傑克森就是警方要找的系列入室盜竊案嫌犯。傑克森作為假釋犯，涉及七項逮捕令被拘捕。

河濱市警局局長岡扎勒茲（Larry Gonzalez）指出，由於加州實施AB109、47號及57號法案，近十年來，為警方確保社區民眾安全增加更多難度。但這些阻礙並不能停止警方的努力。社區必須呼籲和發聲，向州立法者施壓，讓法律得到合理改革，更有效的保護普通市民和業者。

入室偷竊慣犯傑克森被捕。（警方提供）
入室偷竊慣犯傑克森被捕。（警方提供）

監獄 加州 南加

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