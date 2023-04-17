帶子爬山毒蛇擋道 洛縣華女驚慌失措 2娃嚇得大哭

李女士用石頭扔蛇，但大蛇盤據路間，不為所動。（記者邵敏／攝影）

正值春假，南加 洛杉磯地區野花盛開，人們紛紛踏青賞花。華人 媽媽日前在奇諾岡州立公園 （Chino Hills State Park）遠足時，與一條大蛇狹路相逢、進退兩難，帶著年幼孩子的她驚慌失措，完全不知道該怎麼辦。

視頻來源：記者邵敏

華人李女士 4 月上旬與友人相約，帶著兩個五、六歲的孩子去奇諾岡州立公園爬山看花，回想那天的行程，她說因為沒有做好攻略，一路驚險不斷。州立公園幅員遼闊，長達30多哩，擁有超過1萬4000畝的野生植被，遍布山谷，進入公園後有多條步行小道，可以開車就近停車，但李女士一開始就把車停在公園入口處，導致走了兩個多小時的冤枉路。

一路花草盛開，下午3時左右，一行四人爬上一條有水道的山路。下午4時多，她們開始順著山路往回走，李女士突然看到路中間盤旋著一條黑色大蛇，她嚇得趕緊抱起身邊的孩子疾步往後退，「因為野草又高又多，差一點沒看到就踩到這條蛇，嚇死我了。」兩個孩子都被這條橫空出世的蛇嚇得大哭，李女士回憶說，「蛇很大，蛇身大概有方向盤那樣粗，盤在路中間，大概是從旁邊草叢中爬出來，因為剛才我們也走這條路，那時並沒有。 」

從未在野外遇過蛇的兩個媽媽驚慌失措，一時不知如何是好，只能暫時遠遠地躲著。李女士想起小時候母親曾告訴她，蛇最喜歡在下午四、五時出來曬太陽，而對待蛇最好的辦法就是遠離牠，不要驚擾牠。可這是一條下山的必經之路，且路徑狹窄，根本無法避開。她們祈禱大蛇能盡快自行離開，眼見天色將晚，到了5時就是公園關門時間，遠遠望去，大蛇還在路中間享受陽光浴。

手機在山上信號微弱，朋友好不容易撥通公園管理處的電話，工作人員根據描述判斷這是一條響尾蛇，是美國最常見的一種毒蛇。對方在電話中指出，一定要遠離毒蛇，不要靠近牠，因為州立公園很大，無法確定四人的具體位置，工作人員表示短時間內恐怕不能趕到及時救援。 出現蛇的山路狹窄，只容一人通行，兩邊野草茂盛。（記者邵敏／攝影）

無人救援只能自己想辦法，李女士嘗試用石頭扔大蛇，希望牠能離開，但這條大蛇依然盤據在路中間，不為所動。她回憶說那時腦補各種可怕的場景，或者被毒蛇咬，或者等到天黑仍然困在此處，「當時視線範圍內，根本就看不到一個人。」身邊的野草此時也變得讓人恐懼，她們擔心隨時還會鑽出另一條毒蛇。

就這樣在焦急萬分中等待了大概半個多小時，蛇突然消失不見了，李女士立刻抱起孩子往前面衝，朋友也抱著孩子緊跟其後，「我當時飛奔過去，兩條腿都在哆嗦，跑了很長一段路，這才癱坐在地上，一路都不敢看，不知道那條蛇是不是就躲在路邊的草叢中。」