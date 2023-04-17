看到蛇別驚擾牠 慢慢退後避開才安全

南加華人日前遠足時路上遇到大蛇。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 居民喜歡爬山遠足，其中華人 也不少。但野外郊遊時碰到毒蛇怎麼處理妥當？專業人士指出，如果與蛇發生衝突可能會有危險，應盡量避免驚擾牠。事實上蛇對人的恐懼程度遠大於人對蛇的恐懼，看到蛇，要選擇慢慢退後避開，這樣人和蛇通常都能相安無事。

視頻來源：記者邵敏

如何預防在野外被蛇咬傷，以下一些建議可供參考。首先，人們準備登山遠足時，需先做好一些準備工作，盡量穿長衣長褲、高幫登山鞋。因為毒蛇一般都是從地面往上咬，牠有一個向上攻擊的角度，高幫靴子加上一條比較厚的褲子，可以有效防止被蛇咬傷。

其次，看到蛇時不用太緊張，因為蛇對人的恐懼程度要遠遠大於人對蛇的恐懼，大多數情況下蛇都怕人，不會主動攻擊。蛇也不太願意咬人，因為毒液釋放後需要很長時間才能積攢，一般蛇看到人後會先逃走。如果不走，那行人就需讓路，繞道走，或者慢慢退後避開，通常這樣就能相安無事。

有時蛇會出現在路上一小片開闊地曬太陽，如果一定要從蛇所在的路上通過，可以嘗試在旁邊跺一腳，基本上蛇都會跑掉，或者用木棍或登山杖撥一下，千萬別使勁打，也不能用腳去踢。不過嘗試讓蛇離開時，一定要十分謹慎，不能讓蛇感受到攻擊威脅，這樣牠就會反撲。因此在沒有把握的情況下，最好還是選擇避開。

此外，人們外出遠足時，應避免走入長草叢裡。很多蛇喜歡在草叢裡活動，遠足時要走在主道上，路面可以看得清楚自己到底踩在什麼地方。如果不可避免要走近草叢或者落葉堆裡，就要特別留意周圍環境，特別是帶著孩子郊遊，一定要看好他們，不能在草叢中亂跑。

同時，在有蛇出沒的地方，不要攀爬石頭或者樹木，因為蛇會躲在石頭縫隙裡、或木頭底下，有些蛇也會爬樹；不要隨便伸手進洞裡，蛇喜歡藏在陰暗的地方，如果沒看清楚洞穴裡有什麼，千萬不要隨便伸手進去掏；露營需要撿柴火、石頭時，也要注意觀察周圍環境，看看有沒有隱藏的蛇，有些蛇有保護色，很難被人們發現。