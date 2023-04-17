蒙市櫻花節車位難求 亞洲美食最誘人

Sunday Cafe 中式點心美食吸引眾人。（記者邵敏／攝影）

南加州有「小台北」之稱的蒙特利公園市 （Monterey Park），4月15日、16日周末兩天在巴恩斯公園（Barnes Park）舉行櫻花節（Cherry Blossom Festival），吸引遊客無數，導致附近街區全都停滿了車。華人 反映，開車兜了近半小時，才在幾條街區之外的住宅區找到停車位。

16日中午12時30分左右，蒙市巴恩斯公園已經人滿為患，附近多個城市趕來的華洋民眾齊聚在此，慶祝第23屆櫻花節。亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士當天帶著孩子也趕來湊熱鬧，但活動舉辦地附近根本沒有車位可以停，張女士開著車在旁邊幾個街區兜了20多分鐘，好不容易才在較遠的居民小區找到車位，走到活動場所約15分鐘，沿路所見，也沒有一個空餘車位。

活動現場人氣更旺，數十個攤位包括美食 、手工、商家抽獎等。最受歡迎的是亞洲美食；Sunday Cafe 中式點心攤位門口一直排著長隊，熱騰騰的小籠包，蝦餃等美食吸引眾人。工作人員表示，活動兩天客人爆滿，五名員工沒有一點時間停歇，生意好到忙不過來。