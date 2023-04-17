我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

蒙市櫻花節車位難求 亞洲美食最誘人

記者邵敏／蒙特利公園市報導
Sunday Cafe 中式點心美食吸引眾人。（記者邵敏／攝影）
Sunday Cafe 中式點心美食吸引眾人。（記者邵敏／攝影）

南加州有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），4月15日、16日周末兩天在巴恩斯公園（Barnes Park）舉行櫻花節（Cherry Blossom Festival），吸引遊客無數，導致附近街區全都停滿了車。華人反映，開車兜了近半小時，才在幾條街區之外的住宅區找到停車位。

16日中午12時30分左右，蒙市巴恩斯公園已經人滿為患，附近多個城市趕來的華洋民眾齊聚在此，慶祝第23屆櫻花節。亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士當天帶著孩子也趕來湊熱鬧，但活動舉辦地附近根本沒有車位可以停，張女士開著車在旁邊幾個街區兜了20多分鐘，好不容易才在較遠的居民小區找到車位，走到活動場所約15分鐘，沿路所見，也沒有一個空餘車位。

活動現場人氣更旺，數十個攤位包括美食、手工、商家抽獎等。最受歡迎的是亞洲美食；Sunday Cafe 中式點心攤位門口一直排著長隊，熱騰騰的小籠包，蝦餃等美食吸引眾人。工作人員表示，活動兩天客人爆滿，五名員工沒有一點時間停歇，生意好到忙不過來。

另外一家賣臭豆腐、鮮榨甘蔗汁的攤位，同樣招攬客人無數，15 元一份的臭豆腐價格不菲，但顧客仍然絡繹不絕。排隊購買亞洲美食的食客，各族裔人士都有，華人表示排隊等了半小時，還沒有買到食物。

最受歡迎的是美食，攤位前排著長隊。（記者邵敏／攝影）
最受歡迎的是美食，攤位前排著長隊。（記者邵敏／攝影）
蒙市櫻花節附近街區停滿了車。（記者邵敏／攝影）
蒙市櫻花節附近街區停滿了車。（記者邵敏／攝影）
現場中式點心人氣最旺。（記者邵敏／攝影）
現場中式點心人氣最旺。（記者邵敏／攝影）
熱氣騰騰剛出爐的燒賣。（記者邵敏／攝影）
熱氣騰騰剛出爐的燒賣。（記者邵敏／攝影）
現場烤魷魚。（記者邵敏／攝影）
現場烤魷魚。（記者邵敏／攝影）
遊客在餐飲區享受美食。（記者邵敏／攝影）
遊客在餐飲區享受美食。（記者邵敏／攝影）

美食 華人 蒙特利公園市

上一則

清塗鴉換免費甜點 北嶺4男竟遭槍擊 1死3傷

下一則

洛市前副市長陳紓華貪腐案 流審

延伸閱讀

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
揮別槍案陰影 蒙市巴恩斯公園迎接櫻花節

揮別槍案陰影 蒙市巴恩斯公園迎接櫻花節
蒙市櫻花節盛大回歸 吃喝玩樂享受亞洲藝術

蒙市櫻花節盛大回歸 吃喝玩樂享受亞洲藝術
國務院取消歧視限制 亞裔外交官將可駐中台

國務院取消歧視限制 亞裔外交官將可駐中台
英國16歲男遭當街刺死 警逮捕4人「最年輕僅14歲」

英國16歲男遭當街刺死 警逮捕4人「最年輕僅14歲」
蒙市電音節傳遞快樂 鼓舞民眾團結振作

蒙市電音節傳遞快樂 鼓舞民眾團結振作

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

2023-04-10 02:20

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」