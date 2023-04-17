角逐聯邦參議員 謝安達競選資金雄厚

聯邦眾議員芭芭拉李（左起）、謝安達、波特，是三位較為知名，表態參選聯邦參議員的民主黨人。（美聯社）

洛杉磯時報報導，根據15日公布的聯邦競選文件，有意角逐聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）退休後遺留空缺的競爭者中，聯邦眾議員謝安達（Adam B. Schiff）較另兩位對手波特 （Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee）更具顯著的財務優勢。

謝安達去年連任競選相對輕鬆，人們普遍認為其有大量資金，他也比波特多募集數百萬元。

柏克萊加大 （UC Berkeley）、南加大 （USC）和沛普丹大學（Pepperdine Univ.）政治學教授施努爾（Dan Schnur）說，謝安達具有非常強大的優勢，而李將不得不尋找另一種方式做到這點。

謝安達、波特和李是迄今為止，表態競選該席位18名候選人中，最著名的民主黨人。律師厄雷（Eric Early）是知名共和黨人，上周加入競選。

根據聯邦選舉委員會網站15日公布的籌款數據，謝安達2023年第一季度結束時，現金約有2470萬元，波特950萬元。

波特在上一個選舉周期中排名第二，僅次於現任眾議院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），謝安達排名第四。

紀錄顯示，謝安達2023年前三個月籌集650萬元，花費280萬元，波特籌集450萬元，花費250萬元。截至3月31日，李籌集110萬元，花費10萬1000元，目前有120萬現金。

距初選還有近一年，2024年11月決選。