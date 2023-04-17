專家：孩子長期戴口罩 免疫力下降

江華認為，現在戴口罩不但不必要，更有可能造成負面影響。(Unsplash.com)

加州三年新冠疫情 緊急狀態已結束，高風險環境中的口罩 強制令終止了，孩子上學究竟還需不需要戴口罩？對一些華人家長來說仍是個困難的選擇。專家表示，現在戴口罩不但不必要，更有可能造成負面影響。

南加州大學 亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital) 傳染疾病控制首席醫師江華，疫情三年來一直工作在抗疫一線，他指出，戴口罩的利弊需從多方面考量，在不同時間、不同場合，不同的社會情況下應有相應調整。新冠病毒流行之初，戴口罩可保護易感人群，更可防止和縮小流行規模。一個新的病源體已在人群中大量存在，人群通過自然感染、疫苗接種建立了有效的免疫保護力，現在戴口罩不但不必要，更有可能造成負面影響。

江華表示，有些人認為戴口罩百利而無一害，這樣的觀點不科學，尤其對成長中的少年兒童。因為人體的免疫功能，在生命過程中接觸各種微生物逐漸成熟，如果一直戴口罩不接觸外界，免疫功能將無法完善。

去年年底，曾爆發多例兒童嚴重病毒性肝炎，當時不知何種病毒感染。舊金山加州大學最近發表在《自然》雜誌上的文章指出，這個肝炎是人體腺病毒及II型腺病毒類病毒的混合感染造成。江華表示，這是兒科常見病毒性感染，一般均為輕度自愈型，但疫情導致兒童居家隔離、長時間戴口罩並保持社交距離，免疫系統沒有機會接觸各種微生物，因此對常見病毒的免疫力下降。社會開放後，兒童重新暴露在真實的社會環境中，感染到原本毒性很低的病毒，也會產生嚴重疾病。

基於這樣的觀點，江華認為，無休止戴口罩可能是有害的，孩子上學，沒有特殊情況下，他建議可以不戴口罩。

加州強制口罩令解除後，衛生部門規定企事業可自行決定是否戴口罩。洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）華人反映，孩子就讀的小學目前仍要求戴口罩；亞凱迪亞市（Arcadia）家長則表示，學校尊重每個人的選擇，可戴也可不戴，可見每個學校都有不同規定。