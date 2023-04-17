「鬼地方」等台灣十部作品 洛時書展22、23日展出

台灣書院以「文學的反思與對話」為主題參與了本次洛杉磯時報書展。（台灣書院提供）

全美最大的洛杉磯 時報書展將於4月22及23日在南加州大學 (University of Southern California )登場，屆時駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院將在第149號攤位，並以「文學的反思與對話」為主題，與國立台灣文學館、文化內容策進院、台北書展基金會合作匯選十部作品展出，共同在美西市場推廣台灣文學作品。

台灣文學金典獎、金鼎獎得主陳思宏，其英譯作品《鬼地方》去年10月甫發行，即入選紐約時報 書單，本次亦獲選為洛杉磯時報書展作家座談，將於4月22 日中午12時在Albert and Dana Broccoli Theatre與讀者對談。書展期間，陳思宏及童書作家 Crystal Lee，也將到台灣書院攤位與觀眾見面。

台灣書院表示，本次精選之十部台灣文學作品為《鬼地方》(陳思宏)、《荒聞》(張渝歌)、《炒飯狙擊手》(張國立)、《綠猴劫》(葉言都)、《人魚紀》(李維菁)、《尋琴者》(郭強生)，以及童書《你看看你，把這裡弄得這麼亂》(劉旭恭)、Kai the Dancing Butterfly (Crystal Lee)、台灣文學精彩一百、《天地之間》李魁賢雙語詩集 ，均為近年英譯佳作，書展期間歡迎讀者來攤位與駐攤作家互動；此外，書院本次特別與國立台灣文學館合作製作文創品，歡迎至現場探索台灣文學並參與互動領取贈品。

洛杉磯時報書展自 1996 年開辦以來，免費開放民眾參與，已發展成為書籍愛好者的重要文化和教育活動；每年吸引數以萬計的參觀者，包含賣家、作家和出版商等，更提供室內和室外活動、數百個參展商展位、作者簽名會、現場音樂會等。更多展覽訊息，詳情：https://events.latimes.com/festivalofbooks/。