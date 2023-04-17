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首位台灣作家參加洛杉磯時報書展 陳思宏22日晤讀者

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
台灣知名暢銷作家陳思宏的小說作品《鬼地方》已經發行英文版，並受邀參加全美最大的洛杉磯時報書展，成為台灣作家中首位參與該書展的人。（台灣書院提供）
台灣知名暢銷作家陳思宏的小說作品《鬼地方》已經發行英文版，並受邀參加全美最大的洛杉磯時報書展，成為台灣作家中首位參與該書展的人。（台灣書院提供）

台灣知名暢銷作家陳思宏應邀參加全美最大的洛杉磯時報書展，將於4月22日（周六）中午12時在阿爾伯特和達納西蘭花劇院（Albert and Dana Broccoli Theatre）舉辦的小說類《生存掙扎》(Fiction: Struggle to Live)主題座談中演說，成為首位獲邀出席的台灣作家。

陳思宏的最新小說《鬼地方》2022年秋季發行英文版，是他的首部英文版小說，並迅速入選紐約時報書單。陳思宏近年一直旅居德國，在《鬼地方》中以他家鄉彰化永靖為背景，透過數不清的生者和亡者之聲、角色轉換等手法，突破了人們對鬼的想像，並以家庭傷痕、秘密、身分認同等主題交織，曲折且引人入勝。該作品由著名譯者石岱崙(Darryl Sterk)翻譯，並獲選為2023年PEN Translation Prize獎項，是台灣文學作品中的難得佳作。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院表示，2023年洛杉磯時報書展將於4月22至23日在南加州大學舉行，陳思宏除了參加4月22日的作家座談外，在書展期間的每天下午也會在台灣書院第149號攤位與讀者互動。此外，書院邀請陳思宏4月21至25日期間訪問美國出版商Red Hen Press Pasadena總部、聖塔芭芭拉加州大學、洛杉磯加大以及洛杉磯中央圖書館Westwood分館，並展開大洛杉磯系列文學講座，誠摯邀請美國讀者參加書展和各項活動。

陳思宏2023《鬼地方》文學講座資訊 :

4月21日 19:00-20:00 Red Hen Press, 1540 Lincoln Ave, Pasadena, CA 91103

4月22日 12:00-13:00 洛杉磯時報書展南加州大學Albert and Dana Broccoli Theatre

4月22日 14:30-15:30 洛杉磯時報書展南加州大學臺灣書院第149號攤位

4月23日 13:30-14:30 洛杉磯時報書展南加州大學臺灣書院第149號攤位

4月24日12:30-13:45 聖塔芭芭拉加州大學Buchanan Hall 1910

4月25日14:00-15:30洛杉磯加州大學Royce Hall 243

4月25日19:00-20:00 洛杉磯中央圖書館Westwood分館

加州大學 洛杉磯加大 南加

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