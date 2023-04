南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

競賽團隊FTC25「搖滾機器人」( Rock N Roll Robots)。(大洛杉磯女童軍組織提供)

由「大洛杉磯 女童軍」(Girl Scouts of Greater Los Angeles, GSGLA)組織的女子青少年機器人競賽團隊FTC25「搖滾機器人」( Rock N Roll Robots),在南加 州170支比賽隊伍中脫穎而出,挺進全國科學技術靈感榮譽大賽科技挑戰賽(For Inspiration and Recognition of Science and Technology,簡稱FIRST,FTC),其中不乏華裔學生。

她們將在4月18至22日於德州休士頓比賽。在那裡,「搖滾機器人」將與來自全國優秀的隊伍一比高下,孩子們還可以參加各種科技研討會,觀看FIRST其他類別比賽等。

FTC25「搖滾機器人」是由南加州 九位初高中青少年女孩組成。在過去的FIRST南加州選拔賽中,她們成為170支隊伍晉級的四支隊伍之一,將挺進全國決賽,十分優秀。這九位青少年女孩分別是:亞凱迪亞高中(Arcadia High School)的Ruchi Bondre(隊長),巴沙迪那(Pasadena)市多元技術學校(Polytechnic School)的Carolyn Wu(隊長),亞凱迪亞高中(Arcadia High School)的Audrey Lim,天普市高中(Temple City High School)的Isa Wu,Flintridge Preparatory School的Victoria Barry,Foothills Middle School的Renee Gan,Foothills Middle School的Katelyn Liu,Rosemont Middle School的Rowan Clark, La Canada High School的Holland Wolpert。

GSGLA是非營利組織,致力於通過組織活動和學習班,幫助青少年女孩成長,幫助她們培養興趣,發展領導力,回饋社會等。GSGLA組織的兩支女子機器人競賽隊,都在FIRST比賽表現優異,另一支隊伍FTC5218 Javabots,也挺進了FIRST南加地區比賽,但未能進入全國決賽。

另外一支隊伍FTC5218 Javabots。(大洛杉磯女童軍組織提供)

今年的FIRST比賽主題為「Power Play」,為了參加今年比賽,兩支隊伍參加了夏令營,學習編程及其他交流活動。在四個月的時間裡,兩支隊伍不分晝夜地學習、設計和組裝機器人,付出極大努力。在GSGLA的贊助下,孩子們有機會受教於太空噴射推進實驗室(Jet Propulsion Lab)的工程師和教授,以及其他STEM行業的大師。

孩子們取得的成就離不開專業指導老師付出。資深導師Julie Townsend於2007年開始指導「搖滾機器人」隊,自那時起,激勵了無數女孩進入STEM及相關行業,發熱發光。隨著隊伍不斷壯大,2011年,第二支隊伍Javabots誕生,為更多女孩進入機器人競賽提供機會。主辦單位特別感謝Mayfield Senior School,為孩子們每周的會面提供場地。

兩支隊伍在過去一年取得很多不凡成就,包括Think Award, Connect Award,Promote Award,Compass Award等。

大洛杉磯女童軍(GSGLA)是洛杉磯縣最大服務青少年女童軍的機構,服務超過3萬3000名女孩,有志願者和工作人員超過1萬7000人。組織致力於幫助女孩建立自信,勇氣,在科技領域綻放光彩。至今全球校友超過150萬。