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蚊子大軍 今夏恐肆虐洛縣

編譯胡立宗／綜合報導
氣溫回升，南加即將進入蚊子盛行季節。（取自NBC）
氣溫回升，南加即將進入蚊子盛行季節。（取自NBC）

南加各地即將進入蚊子肆虐的季節，而且今年因為冬季雨量明顯增加，因此蚊子數量預料將遠多於往年。洛杉磯縣病媒控制區(Los Angeles County Vector Control District)特別提醒民眾，鑒於蚊子可能大量增生，家中任何可能積水的東西都要定期清空及擦拭，就算是一湯匙的水都可能成為蚊子產卵的好地方，因此小地方也別放過。

南加有兩種蚊子最值得擔心，一種是本地種的家蚊屬(Culex)，另一則是外來種伊蚊屬(Aedes)。伊蚊屬的埃及斑蚊(Aedes aegypti)往年只有會發現少量，但是2021年開始大量出現在南加各地，洛縣、橙縣、聖地牙哥都蚊多成患。

之後北加地區也開始出現埃及斑蚊，20多縣都已發現牠的蹤跡。因為這種來自熱帶的蚊子，徘徊高度低，叮咬位置往往為人的腳踝，因此又俗稱腳踝蚊(ankle biter)。

蚊子也可能成為多種病毒的傳播者，包括西尼羅病毒(West Nile)、滋卡病毒(Zika)、登革熱(Dengue Fever)、屈公熱(Chikungunya)、黃熱病(Yellow Fever)。洛杉磯市泰山納(Tarzana)的居民James Jimenez受訪時就說，蚊子有夠煩，叮咬之後又痛又癢，因此他今年早早就請來工人消毒，提前噴灑對人體無害的殺蟲劑，任何陰暗、涼爽的地方都不放過，因為這些地方是蚊子的最愛。

洛縣病媒控制區的人員Caroline Gongora表示，任何靜止不動的水體都可能成為蚊子產卵的地方，不管是盆栽水盤或是舊輪胎都有可能成為蚊子繁衍後代的好地方。另外，兒童泳池、鳥洗、寵物水碗也可能成為蚊子產卵的好地方，因此聯邦疾病防治中心(CDC)建議，最好每周都清掉積水並擦拭器皿，除去可能的卵與孑孓。

南加 洛縣 洛杉磯

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