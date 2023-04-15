海釣解禁 華人試身手收穫多

華人C女士雖是海釣新手，但第一次體驗海釣就到了甚為少見的巨型青石斑（lingcod）。（受訪者提供）

南加州 附近海域自4月1日開放石斑魚(Rockfish)海釣後，吸引了許多華人前往一試身手。因為剛開放魚季，不僅是「專業釣手」，很多初次前往的新手，也都紛紛成功體驗了一把出海釣大魚的快樂。

家住洛杉磯縣格蘭岱(Glendale)的華人C女士雖是海釣新手，但第一次體驗海釣就到了甚為少見的巨型青石斑(lingcod)。同行的資深「釣友」驚嘆道，他釣魚 這麼多年，還是第一次見到24磅的lingcod。 C女士說，「我真的是運氣好。說實話因為是新手，一開始都搞不清楚是否中了魚。當時我拉上來，再放下去，不斷地感覺鉛重。反覆多次，才確定這次可能真的中了大魚。沒想到撈上來一看竟然有這麼大隻！」

另一位海釣新手陽先生則是早上五點半就起床驅車趕往碼頭的。陽先生說，「我是在社交媒體上看到有人提到這個活動。以前從來沒有出海釣魚的體驗，這次激動的頭天晚上都沒睡好覺。」陽先生表示，他其實並不是一個傳統意義上的釣魚愛好者，釣魚需要專業的技術，以及時間和耐心，並不是一個可以單靠「激情」來獲得快樂的項目。

負責組織海釣愛好者出海的「釣魚專家」船長牛先生表示，南加 州海域是一個豐富多樣的漁場，可以釣到的品種除石斑魚外，還有鯖魚、龍利魚、白魚、紅衣、鱸魚等。對海釣有興趣的朋友可以結伴包船出行，根據不同的天氣、季節計劃行程，非常靈活方便。